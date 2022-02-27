سياسة
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أوكرانيا ترفض عرض موسكو إجراء محادثات في بيلاروسيا وتقترح تركيا بديلاً
رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عرضاً روسياً لإجراء محادثات في بيلاروسيا، واقترح زيلينسكي التفاوض مع الروس في إسطنبول أو وارسو أو باكو أو بودابست بدلاً من بيلاروسيا التي انطلقت منها الهجمات على بلاده.
أوكرانيا ترفض عرض موسكو إجراء محادثات في بيلاروسيا وتقترح تركيا بديلاً
#ITA94 : Russia-West tensions on Ukraine / AFP
27 فبراير 2022

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عرضاً روسياً لإجراء محادثات في بيلاروسيا وأبدى استعداد بلاده للتفاوض مع روسيا، لكن في أماكن أخرى لا تظهر عداء تجاه أوكرانيا، على حد قوله.

واقترح زيلينسكي التفاوض مع الروس في إسطنبول أو وارسو أو باكو أو بودابست بدلاً من بيلاروسيا التي انطلقت منها الهجمات على بلاده.

وأكد زيلينسكي أن المحادثات في مينسك كان يمكن أن تعقد إذا لم تهاجم روسيا أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا.

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني عقب تأكيد الكرملين استعداده لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا في مدينة غوميل ببيلاروسيا، معلناً وصول وفد روسي إلى غوميل لبدء المفاوضات.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن متحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله: "أوضحنا للجانب الأوكراني أنه لن يجري تعليق العمليات العسكرية الروسية أثناء إجراء محادثات".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا استعدت لبدء المفاوضات، وقال: "على ضوء الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، فإن الوفد الروسي المشكَّل من ممثلين عن وزارتَي الخارجية والدفاع وبعض المؤسسات الأخرى، وصلوا إلى مدينة غومل البيلاروسية لبدء المفاوضات مع الأوكرانيين".

وأضاف: "الجانب الروسي جاهز لبدء المفاوضات في غومل، والآن ننتظر الأوكرانيين".

وقال الرئيس الأوكراني إن الليلة الماضية كانت وحشية وشهدت قصفاً للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "القوات المحتلة تهاجم مناطق مدنية لا توجد فيها بنية تحتية عسكرية".

وأكد أن ما تفعله روسيا في أوكرانيا "انتقام"، وتابع: "إنهم يختارون بشكل متعمد تكتيكات لإيذاء الناس في أوكرانيا".

وطالب زيلينسكي بحرمان روسيا حق التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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