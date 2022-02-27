اضطرت امرأة أوكرانية إلى إنجاب طفلتها في محطة مترو أنفاق العاصمة كييف، إبان وقوع المدينة تحت وابل من القصف والانفجارات.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إنّ الأم البالغة من العمر 23 عاماً، التي لم يكشف عن هويتها أنجبت طفلتها مايا عند الساعة 8:30 مساءً الجمعة بمساعدة بعض عناصر الشرطة.

وقالت الضابطة ميكولا شلاباك إن الشرطة ساعدت المرأة في ولادة الطفل واستدعت سيارة إسعاف نقلتهما إلى المستشفى.

وفي حادثة مماثلة وُلِد صبي آخر السبت في قبو مستشفى بمنطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، حيث تضرّرت المستشفى من الهجمات.

وقالت صفحة المستشفى على فيسبوك: "في مثل هذه الظروف مع أولئك الذين يستحقون حياة جديدة نسمع صوت المولود (..) إنه صبي".

وشبّهت النائبة الأوكرانية أناستازيا رادينا النساء اللواتي يلدن تحت الأرض بما حدث في لندن في زمن الحرب العالمية الثانية، إذ حثت الناتو على فرض منطقة حظر طيران فوق بلادها.

وعانت كييف أسوأ ليلة قصف لها منذ عقود، في حين كانت القوات الروسية تحاول التقدم لاحتلال المدينة من عدة اتجاهات.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ونفى بوتين لأشهر عدة أنه كان يخطط للغزو حتى عندما حذرت الولايات المتحدة من أن هجوماً يلوح في الأفق ونشرت صور الأقمار الصناعية للقوات الروسية وهي تحتشد على حدود أوكرانيا.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها حيث اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع.