أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الرئيس رجب طيب أردوغان اقترح عدة مرات الوساطة بين روسيا وأوكرانيا نظرًا للعلاقات القوية مع البلدين.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" الأحد، أوضح فيها أن الرئيس أردوغان دعا الحلفاء إلى اتخاذ موقف مشترك.

وقال ألطون: " اقترح الرئيس أردوغان التوسط بين روسيا وأوكرانيا لأن لدينا علاقات قوية مع البلدين، وبذلنا قصارى جهدنا على المستوى الدبلوماسي لمنع الوضع الحالي".

وتابع: "تم تجاهل دعواتنا لإصلاح نظام الأمم المتحدة ورأينا في الأزمة الأخيرة النتائج الوخيمة لذلك، وكان من الممكن تفادي هذه الحرب لو تم أخذ دعواتنا بعين الاعتبار".

وشدد على أن تركيا دعت مراراً لإيجاد حل عبر الدبلوماسية، مشيراً إلى أن عدم اتحاد المجتمع الدولي في عدد من القضايا الإقليمية والعالمية تمامًا مثل الأزمة الروسية الأوكرانية شكل مشكلة كبيرة.

وأضاف: "هذا الصراع يضعنا وجهاً لوجه أمام مأساتين، الأولى هي الجانب الإنساني للصراع، وتركيا ستقوم بما يلزم بهذا الخصوص".

وأردف: "كما كنا في الصراعات الإقليمية الأخرى فإننا سنكون رواداً بهذا المجال، والثانية تتمثّل في الهجمات على الحقيقة، إذ نعمل على التصدّي لحملات التضليل والمعلومات الكاذبة، وسنقف إلى جانب الحقيقة مهما كان مصدرها في حرب المعلومات هذه".

وبيّن ألطون أن خطوات تركيا الدبلوماسية وتنسيقها مع حلفائها يركز دائماً على الحل بشكل سريع وسلمي للصراع.

وأشار إلى أن تركيا تؤمن بالقوة البناءة والإبداعية للدبلوماسية وتسعى لاستخدام جميع الخيارات الدبلوماسية على أكمل وجه في كل أزمة، لافتًا إلى أن الصراع الأخير مؤسف وغير ضروري.​​​​​​​

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضباً دولياً، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى.

بينما، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد العملية العسكرية الروسية.