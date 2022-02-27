سياسة
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على خلفية غزو أوكرانيا.. الاتحاد الدولي للجودو يعلّق الرئاسة الفخرية لبوتين
قال الاتحاد الدولي للجودو في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إنه "في ضوء الصراع الدائر بأوكرانيا، أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق لقب السيد بوتين رئيساً فخرياً وسفيراً للاتحاد".
على خلفية غزو أوكرانيا.. الاتحاد الدولي للجودو يعلّق الرئاسة الفخرية لبوتين
حاز بوتين على درجة الأستاذية في هذه الرياضة وأصبح رئيساً فخرياً للاتحاد الدولي للجودو عام 2008 / AP
27 فبراير 2022

أعلن الاتحاد الدولي للجودو الأحد تعليق لقب الرئيس الفخري الذي منحه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال الاتحاد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إنه "في ضوء الصراع الدائر في أوكرانيا أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق لقب السيد بوتين رئيساً فخرياً وسفيراً للاتحاد".

يشار إلى أن بوتين حاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو إلى أن بلغ درجة الأستاذية في هذه الرياضة، وأصبح رئيساً فخرياً للاتحاد الدولي للجودو عام 2008.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد العملية العسكرية الروسية.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها حيث اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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