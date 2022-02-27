سياسة
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"يجب أن تخضع للمساءلة".. أوكرانيا ترفع دعوى ضد روسيا أمام "العدل الدولية"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد روسيا في إطار النظر في نزاع بين دول. وأضاف أن روسيا يجب أن تخضع للمساءلة بسبب التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان.
"يجب أن تخضع للمساءلة".. أوكرانيا ترفع دعوى ضد روسيا أمام "العدل الدولية"
زيلينسكي: نطالب بقرار عاجل يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الآن / AFP
27 فبراير 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد روسيا في إطار النظر في نزاع بين دول.

ولم تتضح بعد الأسس المحددة التي رُفعت بها الدعوى لمحكمة العدل الدولية. ولم يتسنّ التواصل بعد مع مسؤول بالمحكمة للحصول على تعليق.

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "أوكرانيا تقدمت بدعوتها ضد روسيا لمحكمة العدل الدولية.. يجب أن تخضع روسيا للمساءلة بسبب التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان. نطالب بقرار عاجل يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الآن".

وليس للمحكمة صلاحية قضائية تلقائية في القضايا المتعلقة بنزاع بين دولتين وعلى كييف أن تؤسس دعوتها على معاهدة من مواثيق الأمم المتحدة لتمنح بذلك المحكمة سلطة النظر في القضية.

وكانت أوكرانيا قد سعت من قبل للجوء للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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