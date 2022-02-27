سياسة
2 دقيقة قراءة
رداً على غزو أوكرانيا.. 18 دولة أوروبية تغلق مجالها الجوي أمام روسيا
قررت 18 دولة أوروبية، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، من بينها فنلندا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا، على خلفية الهجوم العسكري في أوكرانيا.
رداً على غزو أوكرانيا.. 18 دولة أوروبية تغلق مجالها الجوي أمام روسيا
أطلقت روسيا، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو / AP
27 فبراير 2022

قررت 18 دولة أوروبية، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، على خلفية الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وقال وزير النقل الفنلندي تيمو هاراكا، الأحد، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، مشيراً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال فتر ة وجيزة، دون إعطاء موعد محدد.

كما أعلن وزير البيئة والنقل والتكنولوجيا النمساوي ليونير جيوسلر، إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام جميع الطائرات الروسية.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية النمساوية (AUA) بدورها، لن تستخدم المجال الجوي الروسي، وأنها أوقفت رحلاتها إلى روسيا.

أما رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، فقد أعلن أيضاً إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام الطائرات الروسية كافة، فيما قررت الدنمارك والسويد وإيطاليا وألمانيا، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، الأحد.

بدوره، أعلن وزير البنى التحتية الهولندي مارك هاربيرس، قرار الحكومة إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقال هاربيرس: "لا مكان في مجال هولندا الجوي لنظام يمارس العنف الوحشي وغير المبرر، لذلك فإن هولندا تستعد مساء اليوم لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية".

وفي السياق ذاته، أوضح وزير النقل الفرنسي جان- بابتيست جباري، أن فرنسا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات والخطوط الجوية لروسيا، اعتباراً من مساء الأحد.

​​​​​​​وسبق أن أعلنت بريطانيا وبلغاريا وتشيكيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

من جانبها، ردت روسيا بإغلاق مجالها أمام الطائرات البريطانية والبلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو، بمحاولة تنصيب حكومة "دمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد العملية العسكرية الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us