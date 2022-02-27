قررت 18 دولة أوروبية، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، على خلفية الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وقال وزير النقل الفنلندي تيمو هاراكا، الأحد، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، مشيراً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال فتر ة وجيزة، دون إعطاء موعد محدد.

كما أعلن وزير البيئة والنقل والتكنولوجيا النمساوي ليونير جيوسلر، إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام جميع الطائرات الروسية.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية النمساوية (AUA) بدورها، لن تستخدم المجال الجوي الروسي، وأنها أوقفت رحلاتها إلى روسيا.

أما رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، فقد أعلن أيضاً إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام الطائرات الروسية كافة، فيما قررت الدنمارك والسويد وإيطاليا وألمانيا، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، الأحد.

بدوره، أعلن وزير البنى التحتية الهولندي مارك هاربيرس، قرار الحكومة إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقال هاربيرس: "لا مكان في مجال هولندا الجوي لنظام يمارس العنف الوحشي وغير المبرر، لذلك فإن هولندا تستعد مساء اليوم لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية".

وفي السياق ذاته، أوضح وزير النقل الفرنسي جان- بابتيست جباري، أن فرنسا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات والخطوط الجوية لروسيا، اعتباراً من مساء الأحد.

​​​​​​​وسبق أن أعلنت بريطانيا وبلغاريا وتشيكيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

من جانبها، ردت روسيا بإغلاق مجالها أمام الطائرات البريطانية والبلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو، بمحاولة تنصيب حكومة "دمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد العملية العسكرية الروسية.