سياسة
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تركيا تكشف: سنطبق أحكام معاهدة "مونترو" بكل شفافية
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى "حرب"، مؤكداً أن بلاده ستطبق أحكام معاهدة مونترو حول المضائق بكل شفافية. كما أعرب الوزير التركي عن سعادته باتخاذ روسيا وأوكرانيا قرار اللقاء بين البلدين، الإثنين.
تركيا تكشف: سنطبق أحكام معاهدة "مونترو" بكل شفافية
تركيا تكشف: سنطبق أحكام معاهدة "مونترو" بكل شفافية / AFP
27 فبراير 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى "حرب"، مؤكداً أن بلاده ستطبق أحكام معاهدة مونترو حول المضائق بكل شفافية.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية، الأحد، أعرب الوزير التركي عن سعادته باتخاذ روسيا وأوكرانيا قرار اللقاء بين البلدين، الإثنين.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم إجراء لقاء دون شروط مسبقة مع الوفد الروسي على حدود بيلاروسيا.

وأوضح أن تركيا تسعى لإجلاء 6 آلاف و600 من مواطنيها الراغبين من الخروج من أوكرانيا.

وشدد أن الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى "حرب" وأنقرة "ستطبق بكل شفافية كافة أحكام معاهدة مونترو".

وتسمح معاهدة مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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