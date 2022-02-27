سياسة
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بعد امتناعها عن التصويت بمجلس الأمن.. ما موقف الإمارات من غزو أوكرانيا؟
بعد امتناعها عن التصويت على مسودة قرار بمجلس الأمن، يدين غزو روسيا لأوكرانيا، تعرف موقف الإمارات من طرفي الصراع.
بعد امتناعها عن التصويت بمجلس الأمن.. ما موقف الإمارات من غزو أوكرانيا؟
أكدت الإمارات عدم الانحياز لأي من طرفي الصراع بين أوكرانيا وروسيا.  / Reuters
27 فبراير 2022

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الأحد، إن بلاده تحثّ على إيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا، وإن الانحياز إلى أي طرف لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف.

تأتي تصريحات قرقاش عبر تويتر، بعد أن امتنعت الإمارات، الجمعة، عن التصويت على مسودة قرار بمجلس الأمن الدولي، يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، ولم يصدر القرار لأن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو).

وقال قرقاش: "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية، نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى مزيد من العنف".

وتبنت دول الخليج العربية حتى الآن موقفاً محايداً بين الغرب وروسيا، إذ إن الطرفين من شركاء تلك الدول في تحالف (أوبك+)، كما أن لدى السعودية والإمارات علاقات استثمار وأعمالاً مع موسكو.

وأكد بيان من مجلس التعاون الخليجي تلته السعودية في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عمق العلاقات التي تربط المجلس بكل الأطراف المعنية بهذا الصراع، داعياً إلى خفض التصعيد وضبط النفس واللجوء إلى الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

ويشمل مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان.

وتابع قرقاش: "في الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".

وأضاف: "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية".

وفي 25 فبراير/شباط، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإماراتي محادثات مع نظيره الروسي في موسكو، غداً الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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