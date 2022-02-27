سياسة
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"أمر خطير".. تنديد دولي بقرار بوتين وضع قوة الردع النووية في حالة تأهب
لقي تحرّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى تنديداً عالمياً، حيث عدّ أمين عام حلف الناتو ذلك أمراً خطيراً وغير مسؤول، فيما أكدت أوكرانيا أن موقف بوتين استهدف زيادة الضغط عليها أثناء المفاوضات.
"أمر خطير".. تنديد دولي بقرار بوتين وضع قوة الردع النووية في حالة تأهب
تنديد دولي بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوات الردع النووي بـ"حالة تأهب قتالية خاصة" / AP
27 فبراير 2022

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الأحد، إن تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى استهدف زيادة الضغط على أوكرانيا أثناء المفاوضات، مشيراً إلى أن "هدف روسيا تدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط".

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب وسط التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وتابع كوليبا في إيجاز صحفي: "وضع روسيا أسلحة الردع في حالة تأهب لا يمكن أن يوقفنا، ولن نُهزم حتى لو قصفونا بقنابل نووية".

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن تحرّك الرئيس فلاديمير بوتين لوضع القوات الروسية في حالة تأهب قصوى أمر خطير وغير مسؤول و"يضيف إلى النمط العدواني للزعيم الروسي فيما يتعلق بأوكرانيا".

وأضاف لشبكة CNN: "هذا خطاب خطير. هذا سلوك غير مسؤول. وبالطبع عندما تربط هذا الخطاب مع ما يفعلونه على الأرض في أوكرانيا، من شن حرب على دولة مستقلة ذات سيادة والغزو الشامل لها، فهذا يزيد من خطورة الوضع".

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فقالت إن الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي جزء من نمط التهديدات المصطنعة التي تطلقها موسكو لتبرير أي عدوان.

وأضافت ساكي في تصريحات لبرنامج (ذيس ويك) على محطة ABC: "شاهدناه يفعل ذلك مراراً وتكراراً. لم تتعرض روسيا في أي وقت من الأوقات لتهديد من حلف شمال الأطلسي، ولا تعرّضت لتهديد من أوكرانيا".

وتابعت ساكي قائلة: "هذا كله نمط مصدره الرئيس بوتين وسنتصدى له. لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا، لكننا نحتاج أيضاً إلى أن نكشف ما نراه هنا من الرئيس بوتين".

وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا كما أنها لم تستبعد بعد أمر فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وقالت: "لم نستبعد تلك الخيارات، لكننا نريد أيضاً أن نفعل ذلك ونحن متأكدون من تقليص الأثر على الأسواق العالمية للحد الأدنى وأن نفعله بطريقة موحدة".

بدورها، أدانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قرار بوتين وضع قوة الردع النووية في حالة تأهب ورأت في الخطوة "تصعيداً غير مقبول".

وأضافت في مقابلة مع شبكة CBS: "يعني ذلك أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق".

وجاءت أوامر الرئيس الروسي، الأحد، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ووجه بوتين، في الاجتماع وزير دفاعه ورئيس الأركان العامة، لوضع قوات الردع النووي في "حالة تأهب قتالية خاصة"، حسب المصدر نفسه.

وأوضح بوتين أن هذه الخطوة تأتي رداً على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

ويُعدّ هذه القرار تصعيداً خطيراً للتوتر بين الشرق والغرب بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ويزيد من مخاطر تحول التوترات الناشئة إلى حرب نووية، حسب وكالة أسوشيتد برس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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