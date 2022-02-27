قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه لا يعتقد أن الاجتماع مع الجانب الروسي سوف يسفر عن نتيجة، غير أنه أكد أهمية المحاولة.

جاء ذلك في مقطع مصور لزيلينسكي حول لقاء سيجمع الجانبين الأوكراني والروسي بمنطقة حدودية مع بيلاروسيا لمناقشة سبل التفاهم على إيجاد حل للنزاع بين البلدين.

ومشيراً إلى أهمية المحاولة للوصول إلى نتيجة، قال الرئيس الأوكراني: "حتى لا يشك أي مواطن أوكراني بأنني، كرئيس، لم أحاول إيقاف الحرب، حتى لو كانت هناك فرصة ضئيلة".

وشدد زيلينسكي على أن هدف بلاده من اللقاء مع الجانب الروسي هو الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية.

وقال إن الجنود الأوكرانيين لا يحاربون من أجل المال، وإنما من أجل مستقبلهم، مبيناً أن حكومته قررت رفع رواتبهم إلى 100 ألف هريفنا (3352 دولار) إلى أن تضع الحرب أوزارها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن زيلينسكي، أن وفداً يمثل بلاده سيُجري اجتماعاً "دون شروط مسبقة" مع مسؤولين روس على حدود بيلاروسيا.

وقال زيلينسكي، على حسابه عبر تليغرام: "اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع نظيره الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، بالقرب من نهر بريبيات".

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن موسكو فتحت باب التفاوض لأن "حربها الخاطفة فشلت". وقبل الغزو، دعت كييف إلى إجراء مفاوضات مع موسكو لكن الأخيرة رفضت.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضباً دولياً، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى.