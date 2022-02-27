سياسة
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"إنهم متحضرون وأوروبيون".. أزمة أوكرانيا تكشف جوانب مظلمة للعنصرية الغربية
أثارت تعليقات مراسلين أجانب وسياسيين أوروبيين حول أوكرانيا، جدلاً واسعاً بسبب ما تضمنته من تعليقات "عنصرية" و"مسيئة".
"إنهم متحضرون وأوروبيون".. أزمة أوكرانيا تكشف جوانب مظلمة للعنصرية الغربية
 رئيس الوزراء البلغاري: اللاجئون الأوكرانيون ليسوا من اللاجئين الذين اعتدنا عليهم / AP
27 فبراير 2022

أثارت تعليقات مراسلين أجانب وسياسيين أوروبيين حول أوكرانيا، جدلاً واسعاً بسبب ما تضمنته من تعليقات "عنصرية" و"مسيئة".

فقد اضطر مراسل شبكة CBS الأمريكية، شارلي داجاتا، إلى تقديم اعتذار بعدما أثاره تعليقه من غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المراسل إنه لا يمكن مقارنة غزو أوكرانيا بالحرب في العراق أو أفغانستان، لأن حرب أوكرانيا "أكثر تحضراً وشعبها شعب أوروبي".

وأوضح أن "أوكرانيا متحضرة نسبياً، وأوروبية، فهي مدينة لا تتوقع فيها حدوث الحرب أو تأمل ألا يحدث ذلك".

ثم اعتذر لاحقاً داجاتا وقال "لقد تحدثت بطريقة آسف لها، أعتذر"، لافتاً أن ما كان يقصده هو أن أوكرانيا لم تشهد صراعاً بهذا الحجم خلال السنوات الأخيرة، عكس دول أخرى تعاني من حروب مستمرة.

لم يكن داجاتا وحده، فقد قال رئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف، في تصريح متلفز "اللاجئون الأوكرانيون ليسوا من اللاجئين الذين اعتدنا عليهم، لذلك سنرحب بهم، هؤلاء أوروبيون أذكياء ومتعلمون".

وتابع: "ولا يملكون ماضياً غامضاً، كأن يكونوا إرهابيين".

فيما تضمنت برامج لقناة BFM الفرنسية اليمينية، خطاباً شبيهاً منذ بداية الغزو الروسي، شمل أوصافاً مثل: "فنحن لا نتحدث عن سوريين يهربون من قصف نظامهم المدعوم من بوتين، بل نتحدث عن أوروبيين يقودون سيارات كسياراتنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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