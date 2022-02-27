سياسة
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الدنمارك تسمح للمتطوعين بالانضمام إلى "اللواء الدولي" في أوكرانيا
أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريديريكسن، أن بلادها ستجيز للمتطوعين الانضمام إلى لواء دولي تعتزم أوكرانيا تشكيله للتصدي للغزو الروسي.
الدنمارك تسمح للمتطوعين بالانضمام إلى "اللواء الدولي" في أوكرانيا
 أعلنت الرئاسة الأوكرانية تشكيل "لواء دولي" من المقاتلين الأجانب، لمساعدة كييف في صد الغزو الروسي، داعية المتطوعين للانضمام إليه / AFP
27 فبراير 2022

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريديريكسن، الأحد، أن بلادها ستجيز للمتطوعين الانضمام إلى لواء دولي تعتزم أوكرانيا تشكيله للتصدي للغزو الروسي، نافية وجود أي "عائق قانوني" يحول دون ذلك.

وقالت رئيسة الوزراء: "إنه خيار متاح لأي شخص، وهذا يسري بالتأكيد على جميع الأوكرانيين الذين يقيمون هنا، وأيضاً على آخرين يرون أنهم قادرون على المشاركة المباشرة".

وأضافت: "بناء على تحليلنا، ليس ثمة عائق قانوني يحول دون توجه أحد إلى أوكرانيا للمشاركة في النزاع، طبعاً في الجانب الأوكراني".

وفي وقت سابق الأحد، تظاهرت رئيسة الوزراء مع آلاف الاشخاص أمام سفارة روسيا في كوبنهاغن، رفضاً للغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الرئاسة الأوكرانية تشكيل "لواء دولي" من المقاتلين الأجانب، لمساعدة كييف في صد الغزو الروسي، داعية المتطوعين للانضمام إليه، وطلبت من هؤلاء التوجه إلى سفارات أوكرانيا في دولهم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان، " "تدعو القيادة الأوكرانية كل الأجانب الراغبين في الانضمام إلى مقاومة المحتلين الروس، وحماية الأمن الدولي، للمجيء إلى بلادنا والالتحاق بصفوف قوات الدفاع".

وفي حين شدد زيلينسكي على تمتع الأوكرانيين بالشجاعة الكافية للدفاع عن بلادهم بمفردهم، اعتبر أن هجوم موسكو "ليس مجرد غزو روسي لأوكرانيا، بل هو بداية حرب ضد أوروبا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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