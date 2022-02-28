سياسة
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حشد عسكري روسي متكامل بطول 5 كيلومترات على مشارف كييف
بثت شركة ماكسار (Maxar Technologies) الأمريكية صوراً لأقمار صناعية عن قافلة عسكرية روسية بطول 5 كيلومترات تتجه نحو العاصمة كييف.
حشد عسكري روسي متكامل بطول 5 كيلومترات على مشارف كييف
حشد عسكري روسي بطول 5 كيلومترات على مشارف كييف / TRT Radyo Haber
28 فبراير 2022

كشفت صور لأقمار صناعية بثتها شركة ماكسار (Maxar Technologies) الأمريكية عن قافلة عسكرية روسية بطول 5 كيلومترات تتجه نحو العاصمة كييف.

وحسب بيان الشركة تضمن الحشد العسكري الروسي مئات المركبات العسكرية، بينها دبابات ومركبات وقود ومدرعات ومدفعيات.

وأشار البيان أنّ القافلة العسكرية الروسية باتت على بعد 64 كيلومتراً من العاصمة كييف.

وأشار البيان إلى أن الصور تضمنت الأضرار التي لحقت بمطار أنتونوف بمدينة هوستوميل.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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