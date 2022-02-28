سياسة
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ساعات حاسمة.. انفجارات في كييف وروسيا تفشل بالسيطرة على مدينة إربين
قال الرئيس الأوكراني إن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة لأوكرانيا، وذلك مع اشتداد الحصار الروسي على العاصمة كييف، فيما أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا فشلت بالسيطرة على مدينة "إربين" القريبة من العاصمة.
ساعات حاسمة.. انفجارات في كييف وروسيا تفشل بالسيطرة على مدينة إربين
#ITA94 : Russia-West tensions on Ukraine / AFP
28 فبراير 2022

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أبلغ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون هاتفياً الأحد بأن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة لأوكرانيا.

وأضاف المتحدث في بيان أن جونسون قال إن المملكة المتحدة وحلفاءها سيبذلون قصارى جهدهم لضمان وصول المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحفية الأحد بعد ليلة شاقة من الهجمات الروسية على مشارف العاصمة التزم عمدة كييف فيتالي كليتشكو الصمت لعدة ثوانٍ عندما سُئل عما إذا كان لإجلاء المدنيين خطط إذا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على كييف.

أخيراً قال: ”لا يمكننا فعل ذلك لأن كل الطرق مسدودة. الآن نحن محاصرون”.

وقالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إنه سُمعت انفجارات في العاصمة وفي مدينة خاركيف صباح الاثنين.

وأضافت الخدمة في بيان مقتضب على تطبيق تيليغرام أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.

وقالت في بيان منفصل إن النيران اشتعلت بمبنى سكني بمدينة تشيرنيف شمال أوكرانيا بعد إصابته بصاروخ.

وقالت قيادة القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك إن مدينة زوتيمر شمال أوكرانيا تعرضت لهجمات بالصواريخ خلال الليل.

فشل روسيا بالسيطرة على إربين

في المقابل أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية فشل القوات الروسية في السيطرة على مدينة إربين القريبة من العاصمة كييف.

وأكدت الأركان الأوكرانية في بيان فجر الاثنين "مواصلة القوات الروسية هجومها العسكري البري والجوي على أوكرانيا".

وذكرت أنّ القوات الروسية تواصل استهداف المطارات المدنية والعسكرية ومراكز القيادة العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والبنية التحتية والمناطق السكنية.

وذكر البيان أنّ "القوات الجوية الأوكرانية تصدت للقوات الجوية الغازية، إلى جانب تعزيز القوات الدفاعية في العاصمة كييف".

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة إربين القريبة من قاعدة هوستوميل العسكرية تبعد عن مركز العاصمة كييف 25 كيلومتراً فقط.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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