أفادت مواقع إخبارية أوكرانية وروسية أن من المتوقع أن تبدأ مفاوضات السلام بين موسكو وكييف صباح الاثنين.

وقال موقع “أوكرانيسكا برافدا” الإخباري في أوكرانيا ووكالة أنباء “تاس” الروسية أن من المتوقع أن تعقد موسكو وكييف مفاوضات سلام صباح الاثنين، التي كان من المقرر في الأصل أن تعقد بين الجانبين أمس الأحد.

ونقلت "تاس" عن مصدر لم تفصح عن هويته القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي غادر بالفعل مينسك عاصمة بيلاروسيا إلى الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا بالقرب من نهر بريبيات حيث من المقرر عقد اللقاء.

ووافقت أوكرانيا الأحد على إطلاق محادثات سلام مع روسيا رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية وإصدار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمراً بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.

وفي وقت سابق قال مكتب زيلينسكي الأحد إن مسؤولين أوكرانيين وروسا سيجتمعون لإجراء محادثات في مكان على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن المحادثات، وهي الأولى منذ أن بدأت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ستُعقد من دون شروط مسبقة وهي نتيجة مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ورئيس بيلاروسيا.

وقالت كييف إن اللقاء سيجري من دون "شروط مسبقة" عند الحدود الأوكرانية-البيلاروسية "في منطقة بحيرة بريبيات" قرب تشيرنوبيل.

ونبه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى أن بلاده "لن تستسلم" في مواجهة موسكو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع مصور: "لا أعول كثيراً على تحقيق نتيجة" ولكن "علينا أن نحاول".

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع سيجري في منطقة غوميل في بيلاروسيا، علماً بأن هذه المنطقة تقع عند حدود بريبيات.

وسيترأس الوفد الروسي وزير الثقافة السابق والمستشار الرئاسي فلاديمير ميدنسكي وليس مفاوضها التقليدي لأوكرانيا دميتري كوزاك.

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لزيلينسكي أن "المقاتلات والمروحيات والصواريخ (الروسية) التي جرى نشرها على أراضي بيلاروس ستبقى على الأرض خلال وصول الوفد الأوكراني ومغادرته وخلال إجراء المفاوضات".

وفي وقت سابق اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بـ”إهدار الفرصة” لإجراء محادثات في بيلاروسيا، البلد الذي نفّذت منه روسيا جزءاً من غزوها لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض العرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا، قائلاً إن مينسك نفسها متواطئة في الغزو الروسي، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إجراء مفاوضات في مناطق أخرى.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو.