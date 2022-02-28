أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري الاثنين مؤتمراً عبر الهاتف مع حلفاء بلاده وشركائها لمناقشة "تطورات" الهجوم الروسي على أوكرانيا و"تنسيق رد موحد"، من دون أن يحدد الشخصيات المشاركة في هذه المحادثات.

والأحد حذرت دول مجموعة السبع -كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة- من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقاً إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المجموعة لم تكن قط أكثر اتحاداً "في الدفاع والحفاظ على حرية أوكرانيا وجميع الدول وسيادتها".

والاثنين تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة 15:00 ت.غ. مناقشة مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا.

تزايد عزل روسيا

زادت عزلة روسيا على سياسياً واقتصادياً في الوقت الذي تواجه به قواتها مقاومة شديدة بالعاصمة الأوكرانية وغيرها من المدن للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى يوم الأحد في مواجهة سيل من الإجراءات الانتقامية بقيادة الغرب بسبب حربه على أوكرانيا التي قالت إنها صدت محاولات من القوات البرية الروسية للاستيلاء على مراكز حضرية.

وقالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إنه سُمع دوي انفجارات قبل فجر اليوم في كييف مما أنهى الهدوء الذي استمر بضع ساعات. وأضافت أن انفجارات سمعت أيضاً في مدينة خاركيف.

وقالت أوكرانيا إن مفاوضات مع موسكو من دون شروط مسبقة ستعقد عند الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن المحادثات ستبدأ صباح الاثنين.

وقالت الولايات المتحدة إن بوتين يعمل على تصعيد الحرب باستخدام "لهجة خطيرة" بشأن الوضع النووي لروسيا وسط مؤشرات على أن القوات الروسية تستعد لمحاصرة المدن الكبرى في أوكرانيا التي يبلغ تعدادها نحو 44 مليون نسمة.

وذكرت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة أن قرابة 400 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال فروا إلى الدول المجاورة وسط انهمار الصواريخ.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن روسيا أطلقت أكثر من 350 صاروخاً على أهداف أوكرانية حتى الآن بعضها أصاب البنية التحتية المدنية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "يبدو أنهم يتبنون عقلية الحصار التي سيقولها لك أي طالب يدرس الأساليب والاستراتيجيات العسكرية.. عندما تتبنى أساليب الحصار فهي تزيد من احتمالية حدوث أضرار جانبية".

وأشار في هذا الصدد إلى الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيف شمالي كييف إذ قالت السلطات الأوكرانية إن النيران اشتعلت في مبنى سكني بعد إصابته بصاروخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكرت قيادة القوات البرية الأوكرانية أن مدينة زوتيمر شمال أوكرانيا تعرضت لهجمات بالصواريخ خلال الليل.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغ رئيس الوزراء البريطاني هاتفياً الأحد بأن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة لأوكرانيا.

وحتى الآن لا يمكن لروسيا أن تدعي أن الهجوم الروسي حقق انتصارات كبيرة. وقال المسؤول الأمريكي إن روسيا لم تسيطر على أي مدينة أوكرانية ولا على المجال الجوي الأوكراني ولا تزال قواتها على بعد نحو 30 كيلومتراً من وسط كييف لليوم الثاني.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" تقول إنها لا تهدف إلى احتلال الأراضي ولكن تدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واعتقال من تعتبرهم قوميين خطرين.

عقوبات لم يسبق لها مثيل

توصف عقوبات يقودها الغرب على الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية وأخرى متعلقة بالشركات بأنها لم يسبق لها مثيل في نطاقها وتنسيقها. وتوجد تعهدات إضافية بتقديم الدعم العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية ذات التسليح الضعيف.

وانخفضت العملة الروسية الروبل بنحو 30% إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار بعد أن كشفت الدول الغربية يوم السبت عن عقوبات صارمة تشمل منع البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن فروعاً أوروبية تابعة لبنك سبيربنك الروسي الذي تملك الحكومة الروسية غالبية الأسهم فيه تواجه الفشل أو ستفشل على الأرجح بسبب الضرر الذي لحق بسمعتها جراء الحرب على أوكرانيا.

وسارع البنك المركزي الروسي لاحتواء تداعيات العقوبات الموسعة وقال إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.

وقالت اليابان إن الدول الغربية طلبت منها الانضمام إلى إجراءات تمنع روسيا استخدام نظام سويفت المالي العالمي وإنها تدرس أيضاً فرض عقوبات على بعض الأفراد بروسيا البيضاء التي كانت منطقة انطلاق رئيسية للغزو الروسي.

ووافق استفتاء في روسيا البيضاء يوم الأحد على دستور جديد يتخلى عن وضع البلاد بصفتها دولة غير نووية.

وقرر الاتحاد الأوروبي يوم الأحد وللمرة الأولى في تاريخه تزويد دولة في حالة حرب بالسلاح وتعهد بتقديم أسلحة تشمل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقالت ألمانيا التي جمدت بالفعل خط أنابيب للغاز تحت البحر من روسيا إنها ستزيد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير لتنهي بذلك حالة من التردد استمرت عشرات السنين لمضاهاة قوتها الاقتصادية بقوتها العسكرية.

وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين عن دعمها لعضوية أوكرانيا في سياق مقابلة أجرتها معها شبكة يورنيوز قائلة عن أوكرانيا إنها "واحدة منا".

وأغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام جميع الطائرات الروسية مثلما فعلت كندا مما أجبر شركة الطيران الروسية إيروفلوت على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر. وحثت الولايات المتحدة وفرنسا مواطنيهما على التفكير بمغادرة روسيا على الفور. كما حظر الاتحاد الأوروبي وسائل الإعلام الروسية ووكالة سبوتنيك.

وفي نيويورك دعا مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين في خطوة نادرة الحدوث.

وقال مرصد أو.في.دي-إنفو لمراقبة الاحتجاجات إنه جرت احتجاجات في أنحاء كثيرة من العالم ضد الغزو بما في ذلك روسيا حيث جرى اعتقال ما يقارب 6000 خلال مظاهرات مناهضة للحرب يوم الخميس.

وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء أوروبا احتجاجاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، منهم أكثر من 100 ألف في العاصمة الألمانية برلين.