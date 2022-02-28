سياسة
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المركزي الروسي يعلن رفع الفائدة حتى 20% لمواجهة انخفاض قيمة الروبل
أعلن البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10,5% لتصل إلى 20% لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا، وأدت إلى انخفاض الروبل الروسي نحو 26% أمام الدولار الأمريكي.
المركزي الروسي يعلن رفع الفائدة حتى 20% لمواجهة انخفاض قيمة الروبل
انخفض الروبل الروسي نحو 26% أمام الدولار الأمريكي إثر العقوبات الغربية على موسكو / Getty Images
28 فبراير 2022

أعلن البنك المركزي الروسي الاثنين رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10,5% لتصل إلى 20% لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.

وقال البنك المركزي الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20% بمعدل سنوي".

وجاء قرار المركزي الروسي لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم.

وقال البنك المركزي ووزارة المالية إن روسيا أمرت الشركات أيضاً ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية.

وأعلن البنك المركزي سلسلة من الإجراءات الأحد لدعم الأسواق المحلية بينما يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي جرى إقرارها مطلع هذا الأسبوع رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.

وانخفض الروبل الروسي نحو 26% أمام الدولار الأمريكي بعد أن تحركت دول غربية لمنع البنوك الروسية استخدام نظام الدفع المالي الإلكتروني العالمي (سويفت).

وسجل سعر صرف الروبل انهياراً مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو حيث وقف التداول، لأن الأسعار بلغت المستوى الأقصى المحدد سريعاً جداً.

وبلغ سعر الصرف 90 روبلاً مقابل الدولار صباح الاثنين، فيما كان السعر الرسمي الأخير الأربعاء 83.5 روبل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. أما في مقابل اليورو فانتقل سعر الصرف من 93.5 إلى 101.19 روبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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