سياسة
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ارتفاع الصادرات التركية 17.2% خلال يناير ونمو الاقتصاد 11% بـ2021
ارتفعت صادرات تركيا خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 17.2% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2021، وحقق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2021 نمواً بلغت نسبته 11% مقارنة بالعام السابق له 2020.
ارتفاع الصادرات التركية 17.2% خلال يناير ونمو الاقتصاد 11% بـ2021
حقق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2021 نمواً بلغت نسبته 11% مقارنة بالعام السابق له 2020 / AA
28 فبراير 2022

حقق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2021 نمواً بلغت نسبته 11% مقارنة بالعام السابق له 2020.

جاء ذلك في معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الاثنين أوضحت فيها أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأخير من العام الفائت نمواً بنسبة 9.1%.

وأشارت المعطيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في 2021 ارتفع بنسبة 42.8% مقارنة مع عام 2020، ليبلغ 7 تريليونات و209 ملياراً و40 مليون ليرة تركية.

وبالنظر إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغ متوسط دخل الفرد الواحد في تركيا خلال العام المنصرم 9 آلاف و539 دولاراً.

في السياق ارتفعت صادرات تركيا خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 17.2% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2021.

وأوضحت معطيات هيئة الإحصاء التركية الاثنين أن تركيا جنت من صادراتها خلال يناير/كانون الثاني الفائت 17 ملياراً و587 مليون دولار.

وأشارت المعطيات إلى أن واردات تركيا في يناير/كانون الثاني 2022 ارتفعت بنسبة 54.2%، لتصل قيمتها إلى 27 ملياراً و848 مليون دولار.

وارتفع العجز التجاري في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 234.9% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 10 مليارات و261 مليون دولار.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيراداً للمنتجات التركية في يناير/كتنون الثاني الماضي بمليار و618 مليون دولار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بمليار و221 مليون دولار، وإيطاليا ثالثاً بمليار و25 مليوناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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