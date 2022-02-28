سياسة
4 دقيقة قراءة
مع بدء المفاوضات.. موسكو تسيطر جوّاً وزيلينسكي يطالب الروس بإلقاء السلاح
دعا الرئيس الأوكراني الجنود الروس إلى "إلقاء السلاح"، مع بدء اللقاء التفاوضي الأول بين موسكو وكييف على الحدود مع بيلاروسيا، وأعلن الجيش الروسي الاثنين سيطرته على المجال الجوي الأوكراني، ودعا المدنيين إلى خروج آمن من العاصمة كييف.
مع بدء المفاوضات.. موسكو تسيطر جوّاً وزيلينسكي يطالب الروس بإلقاء السلاح
مع بدء المفاوضات.. موسكو تسيطر جوّاً وزيلينسكي يطالب الروس بإلقاء السلاح / AP
28 فبراير 2022

قال مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولياك لرويترز في رسالة نصية الاثنين، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت على حدود روسيا البيضاء.

وفي وقت سابق اليوم قال مكتب الرئيس الأوكراني إن هدف أوكرانيا من المحادثات هو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من البلاد.

من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، الجنود الروس إلى "إلقاء السلاح"، في شريط مصوَّر نُشر قُبيل المفاوضات مع موسكو، التي ستطالب كييف خلالها بسحب القوات الروسية من أراضيها.

وقال زيلينسكي متحدثاً باللغة الروسية: "ألقوا أسلحتكم، لا تصدقوا قادتكم، أنقذوا أرواحكم بكل بساطة"، وأشار زيلينسكي إلى أن 4500 جندي روسي قُتلوا حتى الآن في المعارك الجارية على أراضي بلاده.

وحضّ زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الاثنين على ضم بلاده "فوراً" إلى التكتل، فيما دخل الهجوم الروسي على الدولة الموالية للغرب يومه الخامس.

وقال: "نناشد الاتحاد الأوروبي ضمّ أوكرانيا فوراً إلى الاتحاد الأوروبي عبر إجراء خاصّ جديد. هدفنا أن نكون معاً في صف جميع الأوروبيين، والأهمّ أن نكون على قدم المساواة. أنا متأكد من أن ذلك منصف وممكن".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، إن الاتحاد لن ينخرط في تصعيد بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهُّب قصوى أمس.

هدف المفاوضات

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أن وفدها للمفاوضات مع روسيا سيطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" وسحب القوات الروسية من البلاد.

وأكدت الرئاسة أن "المسألة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية".

ويقود الوفد الأوكراني وزير الدفاع أليكسي رزنيكوف ويرافقه خصوصاً المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك.

وقالت موسكو في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا إنها تريد التوصل إلى "اتفاق" مع كييف، لكن الكرملين رفض التعليق على هدف روسيا في المحادثات وقال: "لننتظر ونرَ".

وأوضح المفاوض الروسي ومستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي للتليفزيون الروسي أنه "كلما طال النزاع ساعة إضافية، قضى مواطنون وجنود أوكرانيون. اتفقنا على التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن يصبّ في مصلحة الطرفين".

روسيا تسيطر جوّاً

تأتي تلك التطورات وسط إعلان وزارة الدفاع الروسية أن المجال الجوي الأوكراني بأكمله بات تحت سيطرة موسكو.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن الجنود الروس سيطروا على المناطق المحيطة بمحطة زاباروجيا النووية، مشيراً إلى أن المحطة لا تزال تعمل ومستوى النشاط الإشعاعي طبيعي.

ولفت البيان إلى تدمير ألف و114 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء الهجوم، مشيراً إلى سيطرة القوات الروسية على مدينتَي برديانسك وإنرغودار.

وأكّد الجيش الروسي الاثنين أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا "بحرية"، متهماً في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم دروعاً بشرية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تصريح تليفزيوني: "كل المدنيين في المدينة يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية عبر الطريق السريع كييف-فاسيلكيف" جنوب غرب العاصمة الأوكرانية.

واتهم سلطات كييف باستخدام المدنيين "دروعاً بشرية" من خلال حثّهم على ملازمة منازلهم، وأكّد أن المدينة في قبضة "عصابة نهب وقوميين" سلّحتهم السلطات.

وقالت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة إنها قاتلت داخل العاصمة وحدات متقدمة من المخربين الروس وصدتهم.

مقتل نحو 100 مدني

وأظهر تقرير أصدرته الأمم المتحدة الاثنين، مصرع 102 مدني في أوكرانيا ولجوء 422 ألف شخص إلى البلدان المجاورة جراء العملية العسكرية الروسية.

وقال التقرير إن القتال في أوكرانيا تسبب في "عواقب إنسانية قاسية"، وإن من الممكن أن يكون عدد الإصابات أكبر بكثير.

وكان الرئيس الأوكراني قال إن 16 طفلاً قُتلوا وأصيب 45 بجروح في الأيام الأربعة الماضية.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us