سياسة
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مترحِّماً على أربكان.. أردوغان: الشعب لن ينسى داعمي انقلاب فبراير 1997
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شعبنا لن ينسى أولئك الذين دعموا انقلاب 28 فبراير/شباط 1997 الذين تلقوا جزاءهم فيما بعد عبر صناديق الاقتراع، ويعرف انقلاب 28 فبراير/شباط على رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان بـ"انقلاب ما بعد الحداثة".
مترحِّماً على أربكان.. أردوغان: الشعب لن ينسى داعمي انقلاب فبراير 1997
تحيي تركيا في 28 فبراير/شباط من كل عام ذكرى انقلاب 1997 / AA
28 فبراير 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شعبنا لن ينسى أولئك الذين دعموا انقلاب 28 فبراير/شباط 1997.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الاثنين في فاعلية خاصة نظمها وقف شوله يوكسل بمركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول بعنوان "يوكسل وانقلاب 28 فبراير/شباط".

وأوضح أردوغان أن الشعب التركي أدان الانقلابيين وأولئك الذين دعموا الانقلاب وحاسبهم في صناديق الاقتراع.

وترحَّم أردوغان على روح رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان الذي كان الهدف الرئيسي لانقلاب 28 فبراير/شباط أو ما يعرف بانقلاب ما بعد الحداثة.

وأضاف أردوغان أن انقلابيي 28 فبراير/شباط و12 سبتمبر/أيلول عام 1980، نالوا عقابهم اللازم خلال عهد حكومات حزب العدالة والتنمية.

وتحيي تركيا في 28 فبراير/شباط من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، حيث عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في ذلك التاريخ اجتماعاً مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة"

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو/حزيران 1996 برئاسة الراحل نجم الدين أربكان اتهامات بـ"تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، إذ أرغم أربكان على تقديم استقالته بعدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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