سياسة
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بعد أوامر بوتين.. وحدات الصواريخ الاستراتيجية والنووية في حالة تأهب قصوى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الصواريخ الاستراتيجية، وتشمل أسلحة نووية وأسطولها الشمالي وأسطول المحيط الهادي، في حالة تأهب قصوى للقتال.
بعد أوامر بوتين.. وحدات الصواريخ الاستراتيجية والنووية في حالة تأهب قصوى
وزارة الدفاع الروسية تعلن وضع وحدات الصواريخ الاستراتيجية في مهامّ قتالية متقدمة - أرشيفية / Getty Images
28 فبراير 2022

قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، إن وحدات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولها الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وُضعَت في مهامّ قتالية متقدمة، بناءً على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضحت الوزارة أن وزير الدفاع سيرجي شويغو أبلغ بوتين أن "المناوبات في مواقع قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولَي الشمال والمحيط الهادي وقيادة الطيران بعيد المدى، بدأت تنفيذ مهامّ قتالية مع تعزيز عدد الجنود"، وفق وكالة إنترفاكس للأنباء.

والأحد أمر بوتين القيادة العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، التي تشمل أسلحة نووية، في حالة تأهُّب قصوى، بعد ما وصفه بالتصريحات العدوانية لقادة دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو.

فيما أثارت الخطوة إدانة من الغرب ووصفتها الولايات المتحدة بأنها تصعيد.

وتواجه القوات الروسية مقاومة أوكرانية شرسة بعد الغزو الذي وصفه بوتين بأنه عملية عسكرية خاصة لتجريد البلاد من السلاح، منذ الخميس الماضي.

وبرّر بوتين الغزو بقوله إن "النازيين الجدد" يحكمون أوكرانيا ويهدّدون أمن روسيا، وهي تهمة تقول كييف والحكومات الغربية إنها دعاية عارية عن الصحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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