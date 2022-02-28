سياسة
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على وقع الحرب.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بورقة ضم أوكرانيا إليه
أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أن زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضم أوكرانيا، خلال قمة غير رسمية، لأن ذلك قد يكون ورقة مساومة في النقاش مع روسيا لإنهاء الصراع.
على وقع الحرب.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بورقة ضم أوكرانيا إليه
على وقع الحرب.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بورقة ضم أوكرانيا إليه / AP
28 فبراير 2022

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الاثنين إن "زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضم أوكرانيا خلال قمة غير رسمية، تعقد يومي 10 و11 من مارس/ آذار"، مضيفاً أن هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الصراع.

وقال المسؤول: "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهماً بالنسبة إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي، هو المباحثات مع روسيا للتوصل إلى حل" وذلك في إشارة إلى المحادثات لإنهاء الصراع، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم بدء أي عملية بعد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "فيما يتعلق بطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فأعتقد أنه من المهم ألا نسبق الأحداث"، وفق حديثه لوكالة رويترز.

وأضاف: "من الواضح أنه لم يتلقّ طلب بعد، لكن هذا السؤال برمته عن الوضع في أوكرانيا هو شيء يدور في أذهان الزعماء".

وأضاف المسؤول أن أوكرانيا لديها اتفاق شراكة مع الاتحاد المؤلف من 27 دولة، لكنها تريد أن تصبح عضواً كاملاً وهو أمر تعارضه روسيا.

وأوضح أنه لم تُجر مناقشة عضوية أوكرانيا تفادياً لإثارة غضب موسكو، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غيّر الوضع.

وقال: "أعتقد أن من المحتمل أن يصبح هذا العدوان الروسي غير المسبوق الذي نراه ضد أوكرانيا، وما رأيناه من إدانة قوية لهذا الأمر من الاتحاد الأوروبي والغضب في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والرأي العام، عاملاً يحدد الطريقة التي نرد بها، على طلب العضوية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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