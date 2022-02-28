سياسة
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نصف مليون لاجئ أوكراني فرّوا إلى الدول المجاورة.. كيف توزّعوا؟
اتجه أكثر من نصف مليون لاجئ أوكراني فارين من الغزو الروسي لبلادهم، إلى دول مجاورة منذ الخميس، وفق آخر إحصاء صادر عن الأمم المتحدة الاثنين.
نصف مليون لاجئ أوكراني فرّوا إلى الدول المجاورة.. كيف توزّعوا؟
الأمم المتحدة: فرّ أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا إلى دول مجاورة / AP
28 فبراير 2022

قال المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي في تغريدة: "فرّ أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا إلى دول مجاورة".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين نشرت إحصاءً يؤكد أنّ 499 ألفاً و412 شخصاً فروا منذ الخميس من القتال العنيف بين القوات الروسية والجيش الأوكراني. ويسكن أكثر من 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، ولا تشمل القرم التي ضمّتها روسيا أو المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين .

في قطارات مزدحمة، وفي سيارات وأحياناً سيراً على الأقدام حاملين بعض الأمتعة، يعبر نساء وأطفال الحدود، حيث يُعتنى بهم، علماً أنه لا يحق للرجال في سن القتال مغادرة أوكرانيا.

بولندا

تستضيف بولندا التي أعلنت دعمها الثابت لأوكرانيا، أكبر عدد من اللاجئين المتوافدين منذ بداية الغزو الروسي. وبلغ عددهم 281 ألفاً، وفقاً لإحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

وقال حرس الحدود البولنديون إنهم أحصوا وصول نحو 100 ألف شخص من أوكرانيا خلال يوم الأحد فقط، بالإضافة إلى 28 ألفاً آخرين وصلوا ليل الأحد-الاثنين، حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.

ويسكن نحو 1,5 مليون أوكراني في بولندا منذ ما قبل حدوث الأزمة، جاء معظمهم للعمل في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

المجر

استقبلت المجر الاثنين 84 ألفاً و586 لاجئاً، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

وفي المجر 5 مراكز حدودية مع أوكرانيا، والعديد من المدن الحدودية، مثل زاهوني، وحُوّلت مبانٍ عامة فيها إلى مراكز إغاثة، حيث يقدم مدنيون مجريون الغذاء والمساعدة.

مولدافيا

ووصل نحو 6 ألفاً و398 لاجئاً إلى مولدافيا الاثنين.

رومانيا

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين إن 32 ألفاً و517 لاجئاً وصلوا إلى رومانيا.

وأُنشئ مخيمان، أحدهما لا يزال فارغاً في سيغيتول، والآخر في سيريت، يضم أربعين لاجئاً يجب نقلهم إلى مراكز استقبال.

سلوفاكيا

وعبر 30000 شخص فارين من أوكرانيا الحدود السلوفاكية منذ الخميس، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

ودخل 13 ألفاً و940 إلى سلوفاكيا الأحد، حسبما أعلنت الشرطة السلوفاكية الاثنين على صفحتها في فيسبوك، بدون تقديم إحصاءات شاملة.

أماكن أخرى

كذلك أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بأن 34 ألفاً و600 لاجئ، اتجهوا بعد عبور الحدود الأوكرانية إلى دول أوروبية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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