سياسة
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أردوغان: هجوم روسيا على أوكرانيا غير مقبول ونواصل مبادراتنا الدبلوماسية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده مبادراتها الدبلوماسية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن "الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية غير مقبول ونثمّن نضال أوكرانيا حكومة وشعباً".
أردوغان: هجوم روسيا على أوكرانيا غير مقبول ونواصل مبادراتنا الدبلوماسية
أردوغان: الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية غير مقبول ونثمّن نضال أوكرانيا حكومة وشعباً / AA
28 فبراير 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده مبادراتها الدبلوماسية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية غير مقبول ونثمّن نضال أوكرانيا حكومة وشعباً".

وأضاف: "واصلنا ونواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أ جل ضمان السلام والاستقرار (بين روسيا وأوكرانيا)".

وأردف: "لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية".

وأكد أن تركيا أوفت بمسؤولياتها حرفياً حتى اليوم في إطار المؤسسات والتحالفات المنضوية فيها وعلى رأسها الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي.

ومضى قائلا: "لا يساور أحد الشك في أننا سنتجاوز الأزمة الحالية بشمال البحر الأسود (الهجوم الروسي على أوكرانيا) على غرار التحديات السابقة".

وبذلت أنقرة قصارى جهدها على المستوى الدبلوماسي لمنع الوضع الحالي بين روسيا وأوكرانيا نظراً للعلاقات القوية مع البلدين.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأحد إن "الرئيس أردوغان اقترح التوسط بين روسيا وأوكرانيا لأن لدينا علاقات قوية مع البلدين، وبذلنا قصارى جهدنا على المستوى الدبلوماسي لمنع الوضع الحالي".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضباً دولياً، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى.

بينما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد العملية العسكرية الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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