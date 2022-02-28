سياسة
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رداً على غزو أوكرانيا.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتزم عزل روسيا
تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة، عزل روسيا تنديداً بعدوانها على أوكرانيا، ومطالبتها بوقف القتال والانسحاب فوراً، عبر إجراء تصويت هذا الأسبوع.
رداً على غزو أوكرانيا.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتزم عزل روسيا
ما لا يقل عن 80 دولة شاركت بالفعل في تقديم مشروع القرار، ومن المقرر أن تتحدث أكثر من 100 دولة قبل تصويت الجمعية العامة. / AP
28 فبراير 2022

بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها بشأن الأزمة الأوكرانية الاثنين قبل إجراء تصويت هذا الأسبوع لعزل روسيا باستنكار "عدوانها على أوكرانيا"، ومطالبة القوات الروسية بوقف القتال والانسحاب.

وستصوت الجمعية العامة، التي تضم 193 عضواً، هذا الأسبوع، على مشروع قرار مشابه لنص رفضته روسيا في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً يوم الجمعة. ولا يوجد بلد لديه حق النقض في الجمعية العامة، ويتوقع الدبلوماسيون الغربيون اعتماد القرار، الذي يحتاج إلى تأييد الثلثين.

وفي حين أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإنها تحمل وزناً سياسياً.

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن التحرك في الأمم المتحدة فرصة لإظهار أن روسيا معزولة، بسبب غزوها لأوكرانيا المجاورة.

وقال دبلوماسيون، الاثنين، إن ما لا يقل عن 80 دولة شاركت بالفعل في تقديم مشروع القرار، ومن المقرر أن تتحدث أكثر من 100 دولة قبل تصويت الجمعية العامة.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفييرŞ "لا أحد يستطيع أن يتجاهل نظرات الأوكرانيين، الامتناع عن التصويت ليس خياراً".

وفي وقت سابق الاثنين، بدأت محادثات لوقف إطلاق النار بين المسؤولين الروس والأوكرانيين على حدود روسيا البيضاء، بينما تواجه روسيا عزلة اقتصادية متزايدة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تؤدي المحادثات "ليس فقط إلى وقف فوري للقتال، ولكن أيضاً إلى طريق نحو حل دبلوماسي".

ووصف قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بوضع قوة الردع النووي الروسي في حالة تأهب قصوى بأنه "تطور مروّع"، وقال أمام الجمعية العامة إن "الصراع النووي لا يمكن تصوره".

فيما وصف سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا أمر بوتين بوضع القوى النووية الروسية في حالة تأهب بأنه "جنون".

وقال كيسليتسيا أمام الجمعية العامة: "إذا كان يريد الانتحار، فليس مضطراً لاستخدام ترسانة نووية، بل فقط يقوم بما فعله الرجل في برلين في قبو عام 1945"، مشيراً إلى انتحار أدولف هتلر.

كما حذر غوتيريش من تأثير الصراع على المدنيين، وقال إنه قد يصبح أسوأ أزمة إنسانية وأزمة لاجئين في أوروبا منذ عقود.

وقال: "على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الضربات الروسية تستهدف إلى حد بعيد المنشآت العسكرية الأوكرانية، فلدينا روايات ذات صدقية عن تعرّض مبان سكنية وبنية تحتية مدنية حيوية وأهداف غير عسكرية أخرى لأضرار جسيمة".

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن "تصرفات روسيا في أوكرانيا تتعرض للتشويه"، وقال للجمعية العامة: "الجيش الروسي لا يشكل خطراً على المدنيين في أوكرانيا، ولا يقصف مناطق مدنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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