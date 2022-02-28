سياسة
3 دقيقة قراءة
"قرار تاريخي".. فنلندا تخرج عن حيادها وتقرر تزويد أوكرانيا بالأسلحة
أعلنت فنلندا أنها اتخذت قراراً "تاريخياً" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة في أعقاب غزو روسيا لها. وقالت إن "الدعم يستجيب لحاجات أوكرانيا وقد استشرناهم بشأن هذه المسألة. وستُسلّم المساعدة بسرعة".
"قرار تاريخي".. فنلندا تخرج عن حيادها وتقرر تزويد أوكرانيا بالأسلحة
فنلندا تتخذ قرارا "تاريخيا" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة / Reuters
28 فبراير 2022

أعلنت فنلندا، الدولة غير المنحازة العضو في الاتحاد الأوروبي الاثنين أنها اتخذت قراراً "تاريخياً" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة في أعقاب غزو روسيا لها.

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين خلال مؤتمر صحافي: "ستقدم فنلندا مساعدة عسكرية لأوكرانيا. هذا قرار تاريخي لفنلندا".

وقال وزير الدفاع أنتي كاكونين إن 2500 بندقية هجومية و150 ألف قطعة ذخيرة و1500 قاذفة صواريخ و70 ألف حصة غذائية ميدانية ستُسلّم.

وأضاف كاكونين: "كان تغيير نهج ألمانيا مهماً بشكل خاص".

خالفت ألمانيا عقيدتها بإعلانها تسليم كييف 1000 قاذفة صواريخ مضادة للدروع و500 صاروخ أرض-جو ستينغر وتسعة مدافع و14 مركبة مدرعة و10 آلاف طن من الوقود.

تقليدياً لا تُصدّر فنلندا التي يبلغ طول حدودها مع جارتها الروسية أكثر من 1300 كيلومتر، أسلحة إلى مناطق نزاعات.

وكانت هذه الدولة قررت سابقاً إرسال سترات واقية من الرصاص وخوذات ومستشفى ميداني إلى أوكرانيا لدعم هذا البلد في مواجهة الجيش الروسي.

وقالت مارين: "إن الدعم يستجيب لحاجات أوكرانيا وقد استشرناهم بشأن هذه المسألة. وستُسلّم المساعدة بسرعة".

وأشارت الحكومة إلى أن التسليم سيتم على مرحلتين، الثلاثاء والأربعاء.

من جانبها أشارت النرويج التي كانت أعلنت الأحد مد أوكرانيا بمعدات مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص، الاثنين إلى أنها ستسلم كييف أيضاً ما يصل إلى 2000 سلاح مضاد للدروع من نوع M72.

وحتى الآن كانت عقيدة الدولة العضو في الحلف الأطلسي وليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، عدم تزويد الدول المتحاربة بالأسلحة.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه في بيان: "للنرويج مبدأ تقييدي فيما يتعلق بتصدير المعدات العسكرية لكن أوكرانيا الآن في وضع استثنائي".

وقالت السويد المجاورة، وهي أيضاً من الدول غير المنحازة الأحد إنها "ستسلم أسلحة مضادة للدروع إلى كييف".

وأعاد البلدان الإسكندنافيان تأكيد حقهما في الانضمام إلى الحلف الأطلسي إذا رغبا في ذلك، حتى لو لم تكن هذه الخطوة على جدول الأعمال.

ومع ذلك في استطلاع للرأي أجرته قناة Yle العامة الاثنين قال 53% من الفنلنديين إنهم يؤيدون انضمام بلادهم إلى التحالف العسكري.

وقال شارلي سالونيوس باسترناك المكلف الأبحاث الرئيسية في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية لوكالة فرانس برس "نتيجة تاريخية واستثنائية تماماً".

في يناير/كانون الثاني أظهر استطلاع مشابه نُشر في صحيفة Helsingin Sanomat أن نسبة 28% فقط تؤيد الانضمام.

وقال سالونيوس باسترناك: "الأمر المهم الوحيد الذي تغيّر هو أن روسيا هاجمت دولة مجاورة ليست عضواً في الحلف الأطلسي".

وعلى الرغم من أن نتائج الاستطلاع الأخيرة قد تكون نتيجة الصدمة الأولية للغزو الروسي، أعلن الباحث انه يعتقد أن الدعم من المرجح أن يظل عند مستوى أعلى من ذي قبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us