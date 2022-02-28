سياسة
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وفق اتفاقية مونترو.. تركيا تخطر جميع الدول بعدم إرسال سفن حربية إلى مضايقها
أخطرت تركيا جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية للعبور في المضايق التركية، وفق ما أعلنه وزير الخارجية التركي.
وفق اتفاقية مونترو.. تركيا تخطر جميع الدول بعدم إرسال سفن حربية إلى مضايقها
وزير الخارجية التركي: أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضايقنا / AFP
28 فبراير 2022

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، أن بلاده أخطرت جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية من أجل عبور المضايق التركية.

وقال جاوش أوغلو في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة، إن "اتفاقية مونترو تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضايق إذا كانت طرفاً في الحرب".

وأضاف: "أما إذا لم تكن تركيا طرفاً في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضايقها".

واستطرد: "الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود".

وتابع: "أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضايقنا".

وأكد مواصلة تركيا التزامها بنود اتفاقية مونترو، مضيفاً: "الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا، قلنا لهم إننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها".

وتسمح اتفاقية مونترو للمضايق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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