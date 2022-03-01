سياسة
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بشكل مؤقت.. كييف تسمح للمقاتلين الأجانب بدخول أراضيها بلا تأشيرة
وفق مرسوم رئاسي أوكرانيا تسمح للمتطوعين الأجانب بالانضمام إلى "الفيلق الدولي لأوكرانيا" بلا تأشيرة اعتباراً من 1 مارس/آذار. وكان  الرئيس الأوكراني ناشد قبل يومين مواطني العالم وأصدقاء أوكرانيا للمشاركة في الدفاع عنها وأوروبا ضد "العدوان الروسي".
بشكل مؤقت.. كييف تسمح للمقاتلين الأجانب بدخول أراضيها بلا تأشيرة
المرسوم الأوكراني يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا بدخول البلاد بلا تأشيرة - صورة تعبيرية / AFP
1 مارس 2022

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوماً رئاسياً يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا أمام التدخل العسكري الروسي بدخول البلاد بلا تأشيرة.

وجاء في المرسوم الرئاسي: "اعتباراً من 1 مارس/آذار، جرى إدخال نظام دخول بلا تأشيرة للأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا مؤقتاً خلال فترة سريان الأحكام العرفية".

وذكر المرسوم أن القرار الرئاسي لا ينطبق على المواطنين الروس.

وفي 27 فبراير/شباط ناشد زيلينسكي كل مواطني العالم وأصدقاء أوكرانيا المشاركة في الدفاع عن أوكرانيا وأوروبا ضد "العدوان الروسي".

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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