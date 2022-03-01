استشهد فلسطينيان وأُصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم جنين شمالي الضفة في الساعة الواحدة ليلًا وأطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب عدد من الشبان، ما أدى إلى استشهاد شابين، فيما أصيب ثالث بجراح متوسطة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "مواطناً استشهد متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة"، ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين.

ولفتت إلى أن الشهيد كان قد وصل إلى المستشفى مصاباً بجروح خطيرة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بجراح في مخيم جنين.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية عقب اقتحامها مخيم جنين.

وعادة ما يشهد مخيم جنين مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.​​​​​