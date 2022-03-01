عرضت منصة تأجير السكن العالمية Airbnb المساعدة فيما يتعلق بإيواء اللاجئين الأوكرانيين الهاربين من الغزو الروسي.

وأرسل الرئيس التنفيذي للمنصة بريل تشيسكي رسائل إلى قادة بولندا ورومانيا وألمانيا والمجر يعرض فيها المساعدة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين.

وقال مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي إن ما لا يقل عن 300 ألف لاجئ أوكراني دخلوا دول الاتحاد المجاورة بعد الغزو الروسي، وقد ترتفع الأرقام إلى ملايين آخرين.

ونشر بريل تشيسكي تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح الثلاثاء قائلاً: "نحتاج إلى المساعدة لتحقيق هذا الهدف. نحتاج إلى مزيد من الأشخاص الذين يمكنهم عرض منازلهم في البلدان الأخرى".

وأضاف: "نعمل على إيواء ما يصل إلى 100 ألف لاجئ ممن فروا من أوكرانيا مجاناً".

يشار إلى أن منصة Airbnb.org غير الربحية التي يرأسها جو جيبيا تعنى بإسكان الناس خلال الأزمات حول العالم.

وقد أعلنت المنصة الأسبوع الماضي إيواء أكثر من 21 لاجئاً أفغانياً في الأشهر الستة الماضية.