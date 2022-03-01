سياسة
2 دقيقة قراءة
منصة Airbnb تعلن نيتها إيواء 100 ألف لاجئ أوكراني مجاناً
أرسل الرئيس التنفيذي لمنصة تأجير السكن العالمية Airbnb رسائل إلى قادة بولندا ورومانيا وألمانيا والمجر يعرض فيها المساعدة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين.
منصة Airbnb تعلن نيتها إيواء 100 ألف لاجئ أوكراني مجاناً
أوكرانيون غادروا منازلهم ومدنهم خشية القصف الروسي / Reuters
1 مارس 2022

عرضت منصة تأجير السكن العالمية Airbnb المساعدة فيما يتعلق بإيواء اللاجئين الأوكرانيين الهاربين من الغزو الروسي.

وأرسل الرئيس التنفيذي للمنصة بريل تشيسكي رسائل إلى قادة بولندا ورومانيا وألمانيا والمجر يعرض فيها المساعدة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين.

وقال مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي إن ما لا يقل عن 300 ألف لاجئ أوكراني دخلوا دول الاتحاد المجاورة بعد الغزو الروسي، وقد ترتفع الأرقام إلى ملايين آخرين.

ونشر بريل تشيسكي تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح الثلاثاء قائلاً: "نحتاج إلى المساعدة لتحقيق هذا الهدف. نحتاج إلى مزيد من الأشخاص الذين يمكنهم عرض منازلهم في البلدان الأخرى".

وأضاف: "نعمل على إيواء ما يصل إلى 100 ألف لاجئ ممن فروا من أوكرانيا مجاناً".

يشار إلى أن منصة Airbnb.org غير الربحية التي يرأسها جو جيبيا تعنى بإسكان الناس خلال الأزمات حول العالم.

وقد أعلنت المنصة الأسبوع الماضي إيواء أكثر من 21 لاجئاً أفغانياً في الأشهر الستة الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us