سياسة
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أبو تريكة يطالب بعقوبات على الأندية الإسرائيلية أسوة بالروسية.. ماذا قال؟
نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة يطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، بمنع الأندية والمنتخبات الإسرائيلية المشاركة بالبطولات الدولية، على غرار العقوبات التي فرضها على الأندية الروسية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
أبو تريكة يطالب بعقوبات على الأندية الإسرائيلية أسوة بالروسية.. ماذا قال؟
ثمّن أبو تريكة قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في البطولات كافة / AFP
1 مارس 2022

دعا نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لمنع الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية، على غرار قرارها منع الأندية الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أبو تريكة، اللاعب السابق في النادي الأهلي المصري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر الاثنين، إنه يثمّن قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في البطولات كافة، مؤكداً ضرورة أن يشمل القرار تطبيق عقوبات على الكيان الصهيوني لأنه "محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين".

مضيفاً: “لكنكم تكيلون بمكيالين“.

وتأتي تغريدة محلل قنوات “بي إن” beIN المثيرة للجدل، تزامناً مع البيان المشترك من قبل الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، لإعلان أحدث العقوبات الرادعة المفروضة على الروس، وهي استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما، سواء على مستوى المنتخبات والأندية حتى إشعار آخر.

ويترتب على هذا القرار إقصاء سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي، بعدما كان ينتظر مواجهة لايبزيغ الألماني في ثمن نهائي اليوروبا ليغ، فضلاً عن استبعاد المنتخب الأول من المشاركة في الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، والأمر ذاته مع منتخب السيدات في يورو 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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