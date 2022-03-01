سياسة
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وزير الدفاع التركي: تآكل اتفاقية مونترو لا يفيد أحداً وسنواصل تطبيقها
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده ستواصل تطبيق البنود 19 و20 و21 من اتفاقية مونترو للمضايق البحرية، مبيناً أن تآكل الاتفاقية "لن يعود بالفائدة على أحد".
وزير الدفاع التركي: تآكل اتفاقية مونترو لا يفيد أحداً وسنواصل تطبيقها
وزير الدفاع قال إن أنقرة تبذل جهداً من أجل تجنب تحويل البحر الأسود إلى منطقة صراع / AA
1 مارس 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده ستواصل تطبيق البنود 19 و20 و21 من اتفاقية مونترو للمضايق البحرية، مبيناً أن تآكل الاتفاقية "لن يعود بالفائدة على أحد".

وأضاف في تصريحات صحفية الاثنين عقب اجتماع للحكومة، أن أنقرة تتابع تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية بقلق وحزن، لافتاً إلى أن البلدين مجاوريْن لتركيا بحرياً.

وشدد أقار على ضرورة الحفاظ على مضمون وأحكام اتفاقية مونترو، مبيناً أن إثارة الجدل حولها أو تآكلها لن يعود بالفائدة على أحد.

وأوضح أن أنقرة تبذل جهداً من أجل تجنب تحويل البحر الأسود إلى منطقة صراع.

وأفاد بأن تركيا، التي تملك أطول ساحل على البحر الأسود، تؤكد على ضرورة استمرار أجواء السلام والاستقرار والأمن في البحر الأسود.

وتابع: "في هذا الإطار، سنواصل بعد الآن كما كنا في الماضي، تطبيق البنود 19، 20 و21 لاتفاقية مونترو".

وتسمح اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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