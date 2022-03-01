أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري مصرع 11 شخصاً على الأقل فجر الثلاثاء جراء حريق نشب داخل مركز تسوّق لاميردا في شارع الحمرا بوسط دمشق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات لاتزال جارية للوقف على سبب الحريق.

من جانبه قال رئيس قسم الإسعاف في مشفى دمشق المجتهد، محمد أبو الريش، في تصريح لوكالة أنباء النظام: "وصل حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمشفى 7 جثث متفحمة صباح اليوم (الثلاثاء) نتيجة الحريق في مول الحمرا"، موضحاً أنه لم يُتعرف عليها ونُقلت مباشرة إلى البرادات لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتهم.

من جهته أوضح محافظ دمشق عادل العلبي، أن عناصر من فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني وفرق طبية سارعت إلى مكان الحريق فور نشوبه وأُخمِد.