أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" الثلاثاء أنه "لن يكون طرفاً في النزاع" بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ مع الرئيس البولندي أندجي دود في العاصمة وارسو.

وقال ستولتنبرغ إن "الناتو لن يكون طرفاً في هذا النزاع"، مضيفاً أن الحلف "يقدم كل أنواع الدعم العسكري لأوكرانيا" لكنه لن يرسل أي جندي إليها.

وأوضح أن الحلف "دفاعي ولا يسعى للمواجهة مع روسيا".

وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي عززنا وجودنا على امتداد شرق الناتو، والحلفاء فرضوا كلفة باهظة على روسيا".

ودعا ستولتنبرغ روسيا "لوقف الحرب فوراً وأن تسحب قواتها من أوكرانيا وتشارك بنية حسنة في الجهود الدبلوماسية".

من جهته قال الرئيس البولندي إن دول الناتو "تحاول مساعدة أوكرانيا قدر الإمكان"، مشيراً إلى أن قمة الحلف المقبلة في العاصمة الإسبانية مدريد "ستشهد قرارات مهمة بشأن الأمن في شرق أوروبا"، من دون مزيد تفصيل.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وصُممت العقوبات بطريقة لتعرقل الاقتصاد الروسي وتجازي الحكومة بسبب قرارها بدء تدخل عسكري في أوكرانيا.