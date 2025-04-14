وأكدت الخارجية التركية في بيان رسمي أن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتزيد من تفاقم معاناة السكان الأبرياء.

وجددت أنقرة دعوتها إلى الوقف الفوري للحصار المفروض على مدينة الفاشر، مشيرة إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوداني المتفاقمة جراء استمرار النزاع وتصاعد العنف في إقليم دارفور.

كما شددت تركيا على دعمها الثابت لوحدة وسلامة أراضي السودان وسيادته، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة.