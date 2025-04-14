تركيا
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تركيا تدين الهجوم على مخيم زمزم وتدعو لإنهاء معاناة المدنيين في السودان
أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، الهجمات التي استهدفت مخيم زمزم للاجئين بالقرب من مدينة الفاشر في إقليم دارفور غرب السودان، والتي أسفرت عن مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني وسقوط عديد من الضحايا المدنيين.
تركيا تدين الهجوم على مخيم زمزم وتدعو لإنهاء معاناة المدنيين في السودان
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
14 أبريل 2025

وأكدت الخارجية التركية في بيان رسمي أن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتزيد من تفاقم معاناة السكان الأبرياء.

وجددت أنقرة دعوتها إلى الوقف الفوري للحصار المفروض على مدينة الفاشر، مشيرة إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوداني المتفاقمة جراء استمرار النزاع وتصاعد العنف في إقليم دارفور.

كما شددت تركيا على دعمها الثابت لوحدة وسلامة أراضي السودان وسيادته، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة.

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