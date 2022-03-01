سياسة
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لبحث الأزمة الأوكرانية.. أردوغان يجري اتصالات مع هولندا والنمسا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره النمساوي،ومع رئيس الوزراء الهولندي، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
لبحث الأزمة الأوكرانية.. أردوغان يجري اتصالات مع هولندا والنمسا
أردوغان يُجري اتصالات مع زعيمَي هولندا والنمسا لبحث الأزمة في أوكرانيا / AA
1 مارس 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، مع نظيره النمساوي، ومع رئيس الوزراء الهولندي، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكّد أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، مواصلة المساعي لتحقيق وقف إطلاق نار عاجل بين روسيا وأوكرانيا.

وشدّد الرئيس التركي في الوقت نفسه على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي اتصال هاتفي آخر مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بحث أردوغان التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

وأكّد أردوغان خلال الاتصال، أن تركيا بذلت قصارى جهدها لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإرساء السلام مجدداً وتحسين الوضع الإنساني.

ولفت إلى أن العلاقات التركية-النمساوية قادرة على التطور في جميع المستويات، مشيراً إلى أن الأتراك الذين يعيشون في النمسا ساهموا كثيراً في تطوير الروابط بين المجتمعين.

وجدّد أردوغان تأكيده أن التطورات الأخيرة تكشف مدى أهمية تركيا لأمن أوروبا.

كما أوضح أن أنقرة تتوقع اتخاذ خطوات ملموسة وذات مغزى في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بدء مفاوضات حول تحديث الاتحاد الجمركي وإحراز تقدُّم بخصوص إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعَتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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