سياسة
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ألطون يحذّر CBS News بعد ممارستها التضليل ضد تركيا.. ما القصة؟
بعث رئيس دائرة الاتصال بالرئاسية التركية فخر الدين ألطون برسالة تحذير إلى قناة CBS News عقب إظهارها إسطنبول على أنها أرض يونانية.
ألطون يحذّر CBS News بعد ممارستها التضليل ضد تركيا.. ما القصة؟
ألطون يرسل تحذيراً  إلى قناة CBS News الأمريكية عقب ممارستها التضليل الإعلامي ضد تركيا / AA
1 مارس 2022

بعث رئيس دائرة الاتصال بالرئاسية التركية فخر الدين ألطون، برسالة تحذير إلى قناة CBS News الأمريكية عقب ممارستها التضليل الإعلامي من خلال إظهارها إسطنبول على أنها أرض يونانية، في تقرير إخباري عن الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأكّدَت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان الثلاثاء، أنها تكافح التضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة ضد تركيا على الصعيدين الوطني والدولي.

وردّاً على إظهار CBS News إسطنبول على أنها أرض يونانية في تقرير إخباري نشرته أمس الاثنين حول مرور السفن الحربية الروسية من المضايق، بعث ألطون برسالة تحذير إلى القناة وطالبها بتصحيح الخطأ على الفور وتقديم الإيضاحات اللازمة.

وجاء في الرسالة أن "اليونان أضرّت بالأمن الإقليمي وأضعفت الجناح الشرقي لحلف الناتو بمطالبها المتطرفة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، مع أخذ ذلك بعين الاعتبار فإننا نحتجّ رسمياً وعلنياً على هذا الخطأ".

وأضاف: "ننتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الخطأ المرتكَب، وتجنُّب أي خطوة من شأنها أن تضع وحدة الأراضي التركية موضع نقاش وتقديم إيضاحات حول الحادثة التي وقعت أمس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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