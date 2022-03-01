سياسة
3 دقيقة قراءة
"حدث تاريخي".. الأردن يستعيد من الولايات المتحدة 9 قطع أثرية مسروقة
استعادت السلطات الأردنية من الولايات المتحدة، تسع قطع أثرية مسروقة في حدث وصفه السفير الأمريكي في عمّان بأنه "تاريخي"، يندرج في إطار اتفاقية ثنائية لمكافحة تهريب الآثار.
"حدث تاريخي".. الأردن يستعيد من الولايات المتحدة 9 قطع أثرية مسروقة
تتضمن المجموعة المستعادة تماثيل لحيوانات حجرية من العصر الحجري وشواهد قبور، وتمثالاً بشرياً وإبريقاً من البرونز ومذبحاً نحاسياً / Reuters
1 مارس 2022

استعادت السلطات الأردنية من الولايات المتحدة، الثلاثاء، تسع قطع أثرية مسروقة، في حدث وصفه السفير الأمريكي في عمّان بأنه "تاريخي"، يندرج في إطار اتفاقية ثنائية لمكافحة تهريب الآثار.

وتتضمن المجموعة المستعادة تماثيل لحيوانات حجرية من العصر الحجري وشواهد قبور، وتمثالاً بشرياً وإبريقاً من البرونز ومذبحاً نحاسياً، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشارت الوكالة الأردنية إلى أن التسليم تم الثلاثاء في مبنى دائرة الآثار العامة في عمّان، بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز، والسفير الأمريكي هنري تي ووستر، ومساعد المدعي العامّ في نيويورك ماثيو بوغدانوس، ونائب الوكيل الخاص المسؤول بوكالة تحقيقات الأمن القومي في نيويورك مايكل ألفونسو.

وأشارت الوكالة إلى إن القطع استُعيدت من هاوٍ لجمع الآثار في نيويورك، على يد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ومكتب التحقيقات للأمن الداخلي في نيويورك، ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية.

وأكد الفايز أن "الموروث الثقافي والإنساني يُعَدّ تراثاً للإنسانية كلها وليس حكراً على فئة دون أخرى".

من جهته أكد السفير الأمريكي أن "إعادة القطع الأثرية المسروقة للأردن، يُعَدّ حدثاً تاريخياً مهمّاً، لكونها أول مجموعة آثار أردنية تُستعاد تنفيذاً لبنود اتفاقية حماية التراث الثقافي بين الولايات المتحدة والأردن عام 2019".

ويضمّ الأردن مواقع أثرية عديدة شاهدة على الأزمنة والحضارات من العصر الحجري والبرونزي والحديدي، وزمن البابليين والفرس واليونانيين والرومان.

وقبل تفشِّي جائحة كوفيد-19 كان ما يزيد على 5 ملايين سائح يزورون الأردن سنوياً.

وأعلن الأردن الثلاثاء الماضي اكتشاف فريق علماء أردني-فرنسي، موقعاً أثرياً يعود إلى سبعة آلاف عام قبل الميلاد، مرتبطاً بصيد الغزلان وممارسة طقوس دينية، ويعود إلى العصر الحجري الحديث، في منطقة نائية في البادية بمحافظة معان جنوب شرقي المملكة.

وضمّ الموقع أيضاً 250 قطعة أثرية متحجرة معظمها من أصول بحرية، ودُمىً، وأدوات صوانية، ومواقد مرتبطة بممارسة طقوس دينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us