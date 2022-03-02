سياسة
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على وقع الحرب.. الإمارات تفرض على الأوكرانيين استصدار تأشيرة لدخول أراضيها
أعلنت السفارة الأوكرانية في الإمارات، أن الدولة الخليجية قررت فرض تأشيرة دخول على المواطنين الأوكرانيين الراغبين في السفر إليها، اعتباراً من الثلاثاء 1 مارس/آذار الجاري.
على وقع الحرب.. الإمارات تفرض على الأوكرانيين استصدار تأشيرة لدخول أراضيها
أتي ذلك القرار في ظل تقارب إماراتي-روسي مؤخراً. / Reuters
2 مارس 2022

أعلنت السفارة الأوكرانية في الإمارات الثلاثاء، أن الدولة الخليجية قررت فرض تأشيرة دخول على المواطنين الأوكرانيين الراغبين في السفر إليها.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت فيه إن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022.

وأرفقت بالمنشور رابطاً يتضمن طرق استصدار التأشيرات السياحية للراغبين في دخول دولة الإمارات.

يأتي ذلك القرار في ظل تقارب إماراتي-روسي مؤخراً، دفع الإمارات إلى الامتناع عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي يُدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفسرت الإمارات قرارها حينها بأنه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى إيجاد حلول دبلوماسية.

والاثنين أصدر مجلس الأمن بدعم إماراتي، قراراً يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعد أن كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة.

واعتبر دبلوماسيون تصويت روسيا لصالح القرار "ثمرة اتفاق" مع الإمارات، مقابل امتناع الأخيرة عن التصويت ضدّ موسكو بعد الهجوم على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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