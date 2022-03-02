نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، عن مسؤول أوكراني قوله إنه جرى "تحييد فرقة اغتيال شيشانية" كانت في مهمة لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح المسؤول، وهو سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ويدعى أوليكسي دانيلوف، في ظهور له على التلفزيون الأوكراني الثلاثاء، أن "مصادر داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعطت كييف المعلومات الاستخبارية لتعقب القتلة".

كما أوضح أن الفرقة انقسمت إلى مجموعتين، مشيراً إلى أنه جرى التعامل مع مجموعة بالقرب من هوستوميل (شمال غرب كييف).

وأكد "لن نتخلى عن رئيسنا وبلدنا، هذه أرضنا".

يأتي إعلان المسؤول الأوكراني في وقت توقع فيه الرئيس الأوكراني استهدافه في بداية الأعمال العدائية الأسبوع الماضي، وقال في رسالة للقادة الأوروبيين في رسالة فيديو: "قد تكون هذه آخر مرة تروني فيها على قيد الحياة".

ولم يوضح بعد عدد فرقة الاغتيال المشتبه بها.

لكن زعيم الشيشان وحليف بوتين، رمضان قديروف، أكد الأسبوع الماضي وجود العديد من المقاتلين الشيشان في أوكرانيا، وحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم.

ووفقاً للمخابرات الأمريكية، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط بهدف “قطع رأس” الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب وتنصيب نظام صديق لموسكو.