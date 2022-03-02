تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمناً غالياً للحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير.

وقال بايدن في خطابه حالة الاتحاد "في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمناً باهظاً يستمر على المدى الطويل".

وخرج بايدن عن النص المعد سلفاً ليقول "ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره". ولم يتطرق إلى تفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث إلى الكونجرس في اليوم السادس من غزو روسيا لجارتها الأوروبية، وبينما كانت كييف تتابع رتلاً عسكرياً روسياً يمتد على مسافة أميال من المحتمل أنه يستعد للسيطرة على العاصمة الأوكرانية، تزداد حدة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ومجموعة حلفاء آخذة في الزيادة.

حظر الرحلات الجوية

وأعلن بايدن عن خطوة جديدة بحظر استخدام الرحلات الجوية الروسية المجال الجوي الأمريكي وجهود من وزارة العدل لمصادرة يخوت وشقق فاخرة وطائرات خاصة لأثرياء روس تربطهم صلات ببوتين.

كما أشار إلى خطوات تستهدف الجيش الروسي في المستقبل، غير أنه أقر بأنه قد يحقق المزيد من المكاسب في أوكرانيا.

وقال "نضيق على روسيا سبل الوصول إلى التكنولوجيا، وهو ما سيضعف قوتها الاقتصادية وجيشها لسنوات مقبلة.

"عندما يُكتب تاريخ هذه الحقبة، سيقول إن حرب بوتين على أوكرانيا جعلت روسيا أضعف وجعلت بقية العالم أقوى".

ويرفض بايدن، الذي تحدث في وقت سابق من نفس اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المشاركة العسكرية الأمريكية المباشرة على الأرض في أوكرانيا.

لكن الحكومة الأمريكية تتبادل معلومات استخباراتية حول عمليات روسيا وتقود مساعي عالمية لفرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية على حكومة بوتين وحلفائه وأكبر البنوك في البلاد، وهو ما أدى إلى تهاوي العملة.

وقال بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "رفض الجهود الدبلوماسية وظن أن الغرب وحلف شمال الأطلسي (االناتو) لن يردّا وأنه سيتمكن من تقسيمنا داخلياً لكنه أخطأ في ذلك، فقد كنا مستعدين".