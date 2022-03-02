سياسة
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استجابة لأوكرانيا.. أبل توقف جميع مبيعات منتجاتها في روسيا
شركة أبل تقول إنها ستوقف جميع مبيعات المنتجات في روسيا مؤقتاً، استجابة لطلبات المسؤولين الأوكرانيين لاتخاذ إجراءات ضد البلاد رداً على غزوها من قبل الروس. يأتي قرار أبل في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغطاً متزايداً بشأن استجابتها للصراع المستمر.
استجابة لأوكرانيا.. أبل توقف جميع مبيعات منتجاتها في روسيا
قرار  أبل جاء بعد أيام من دعوة المسؤولين الأوكرانيين شركات التكنولوجيا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا / Reuters
2 مارس 2022

قالت شركة أبل إنها ستوقف جميع مبيعات المنتجات في روسيا مؤقتاً، استجابة لطلبات المسؤولين الأوكرانيين لاتخاذ إجراءات ضد البلاد رداً على غزوها من قبل الروس.

وقالت شركة أبل في بيان الثلاثاء "نشعر بقلق بالغ إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا ونقف إلى جانب كل الأشخاص الذين يعانون نتيجة العنف".

كما حددت أبل عدداً من الإجراءات رداً على الغزو، بما في ذلك وقف جميع الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في البلاد.

وأضافت أن أبل باي Apple Pay، والخدمات الأخرى كانت محدودة، وأن وسائل الإعلام الحكومية الروسية، مثل روسيا اليوم RT وسبوتنيك Sputnik، لم تعد متاحة للتنزيل من متجر أبل خارج روسيا.

جاء القرار بعد أيام من دعوة المسؤولين الأوكرانيين شركات التكنولوجيا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا، وحثها على تقييد الوصول إلى خدماتهم داخل البلاد، والحد بقوة أكبر من انتشار المعلومات الكاذبة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المنافذ الروسية المدعومة من الدولة.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي، ميخايلو فيدوروف، في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك "ربما تكون التكنولوجيا الحديثة في 2022 هي أفضل إجابة على الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة والصواريخ".

يأتي القرار في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغطاً متزايدا بشأن استجابتها للصراع المستمر.

ومع تدفق المليارات على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أخبار عن الحرب، تستخدم وسائل الإعلام الحكومية الروسية للتكنولوجيا لنشر رسائلها الخاصة، وسط مخاوف متزايدة بشأن المعلومات الخاطئة والمضللة التي تنشرها.

كما قدمت الدول المجاورة طلبات مماثلة، حيث أرسل رؤساء وزراء بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا خطاباً مشتركاً إلى الرؤساء التنفيذيين في غوغل وفيسبوك وتويتر الأسبوع الماضي.

وقالوا في الرسالة: "على الرغم من أن منصات الإنترنت بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة تزييف الحكومة الروسية غير المسبوق للحقيقة، إلا أنها لم تفعل ما يكفي".

من جانبها اتخذت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك خطوات من بينها منع وسائل الإعلام التي تديرها الدولة الروسية من بيع الإعلانات على منصاتها، وإزالة شبكات الحسابات التي تنشر معلومات مضللة، وحظر الوصول إلى RT و Sputnik عبر الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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