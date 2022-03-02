سياسة
3 دقيقة قراءة
الحرب في أوكرانيا تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
هيئات ومنظمات رياضية دولية عدة لجأت إلى فرض عقوبات على الرياضة الروسية بأشكالها المختلفة في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.
الحرب في أوكرانيا تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
الاتحاد الدولي للتايكوندو بوتين من الحزام الأسوَد الفخري
2 مارس 2022

لجأت هيئات ومنظمات رياضية دولية إلى فرض عقوبات على الرياضة الروسية بأشكالها المختلفة في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت روسيا قد انتهجت سياسة استضافة الأحداث الروسية مستخدمة ذلك كأداة ناعمة لتحسين صورتها عالمياً وتحسين صورة بوتين داخلياً، لكنّ غزوها لأوكرانيا غيّر الكثير من هذه التفاصيل.

نستعرض أبرز العقوبات التي فرضت على الرياضة الروسية

رفض اللعب مع روسيا

أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الكروية في كل المسابقات "حتى إشعار آخر".

وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبولندا التي كانت ستحلّ ضيفة على روسيا في الملحق الأوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها السويد وتشيكيا، الخصمان المحتملان لروسيا في الملحق المقرر في مارس/ آذار الجاري.

هوكي الجليد

جرى فرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وهو ما يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالإضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.

تدابير صارمة

اتخذ العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق روسيا وأحياناً بيلاروسيا في الكرة الطائرة، التزلج، البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، الملاكمة والسباحة. وفي الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي سحب بطولة العالم المقررة في نهاية أغسطس/آب من روسيا. وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال الإبقاء على الاستضافة الروسية.

نقل نهائي أبطال أوروبا

وبعد تجريد ويفا بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحها لاستاد دو فرانس في باريس، جرى أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.

تجريد بوتين من الحزام الأسود

وفي التايكوندو، جرّد الاتحاد الدولي بوتين من الحزام الأسوَد الفخري، الممنوح له منذ 2013، معتبراً أن تصرفات موسكو تتعارض مع رؤية رياضة التايكوندو: "السلام أغلى من الانتصار".

مونديال قطر 2022

بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022، المقررة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

شالكه وغاز بروم

أعلن نادي شالكه الألماني العريق فسخ شراكته مع غازبروم. كما فسخ مانشستر يونايتد الإنكليزي عقده مع شركة الطيران الروسية أيروفلوت.

حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية

قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us