لجأت هيئات ومنظمات رياضية دولية إلى فرض عقوبات على الرياضة الروسية بأشكالها المختلفة في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت روسيا قد انتهجت سياسة استضافة الأحداث الروسية مستخدمة ذلك كأداة ناعمة لتحسين صورتها عالمياً وتحسين صورة بوتين داخلياً، لكنّ غزوها لأوكرانيا غيّر الكثير من هذه التفاصيل.

نستعرض أبرز العقوبات التي فرضت على الرياضة الروسية

رفض اللعب مع روسيا

أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الكروية في كل المسابقات "حتى إشعار آخر".

وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبولندا التي كانت ستحلّ ضيفة على روسيا في الملحق الأوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها السويد وتشيكيا، الخصمان المحتملان لروسيا في الملحق المقرر في مارس/ آذار الجاري.

هوكي الجليد

جرى فرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وهو ما يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالإضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.

تدابير صارمة

اتخذ العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق روسيا وأحياناً بيلاروسيا في الكرة الطائرة، التزلج، البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، الملاكمة والسباحة. وفي الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي سحب بطولة العالم المقررة في نهاية أغسطس/آب من روسيا. وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال الإبقاء على الاستضافة الروسية.

نقل نهائي أبطال أوروبا

وبعد تجريد ويفا بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحها لاستاد دو فرانس في باريس، جرى أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.

تجريد بوتين من الحزام الأسود

وفي التايكوندو، جرّد الاتحاد الدولي بوتين من الحزام الأسوَد الفخري، الممنوح له منذ 2013، معتبراً أن تصرفات موسكو تتعارض مع رؤية رياضة التايكوندو: "السلام أغلى من الانتصار".

مونديال قطر 2022

بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022، المقررة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

شالكه وغاز بروم

أعلن نادي شالكه الألماني العريق فسخ شراكته مع غازبروم. كما فسخ مانشستر يونايتد الإنكليزي عقده مع شركة الطيران الروسية أيروفلوت.

حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية

قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي".