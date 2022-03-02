سياسة
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مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدعوان مصر لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا
مجموعة الدول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي، يدعوان مصر في بيان إلى تقديم إدانة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما أوضح البيان ثقة الاتحاد ومجموعة السبع في تمسك مصر بالمبادئ المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدعوان مصر لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدعوان مصر لإدانة عملية روسيا بأوكرانيا  / Others
2 مارس 2022

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي، مصر إلى تقديم إدانة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لسفراء دول المجموعة والاتحاد الأوروبي بمصر، أوردته السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء.

ومجموعة السبع ملتقى سياسي حكومي دولي، يضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأفاد البيان بأن "محاولة روسيا زعزعة استقرار النظام الدولي سوف يكون لها صدى أيضاً على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك مصر".

وأوضح: "نحن على يقين أن الحكومة المصرية تتمسك بالمبادئ المتعلقة بالسلم والأمن والاستقرار والسيادة القائمة على القواعد الدولية".

وأضاف: "مصر قد استطاعت أن يكون لها موقف ثابت فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقد أيدت ودعمت مصر منذ عهد الرئيس (جمال) عبد الناصر (1956 ـ 1970) مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كأساس للنظام الدولي الحديث".

وتابع: "كما تؤمن مصر بشدة بأهمية الأمم المتحدة وكذلك تعتبر مصر مناصراً قوياً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة (. .) يعرف المصريون قيمة الدبلوماسية والحوار، كما يعرفون كيف ينهضون للدفاع عن حقوق الآخرين".

ودعا البيان إلى "قيام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم إدانة جماعية لهذا الهجوم، في ضوء العدوان المسلح، للوقوف بجوار أوكرانيا والتأكيد على سيادتها واستقلالها داخل حدودها، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة".

وفجر 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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