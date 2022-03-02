سياسة
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ارتفاع عدد قتلى المدنيين بخاركيف.. وزيلينسكي يعلن مقتل 6 آلاف روسي حتى الآن
أعلن الرئيس الأوكراني أن نحو 6 آلاف روسي قد قُتلوا منذ بدء غزو أوكرانيا، فيما قال إن روسيا تسعى إلى محور أوكرانيا وتاريخها، في الأثناء ارتفع أيضاً عدد الضحايا من المدنيين بسبب الهجمات الروسية على خاركيف.
ارتفاع عدد قتلى المدنيين بخاركيف.. وزيلينسكي يعلن مقتل 6 آلاف روسي حتى الآن
21 مدنياً في خاركيف لقوا مصرعهم بسبب الهجمات الروسية / AP
2 مارس 2022

لقي 21 مدنياً مصرعهم وأصيب 112 آخرون، إثر الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال والي خاركيف أوليه سينيهوبوف، في بيان، إن المدينة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي كثيف من قبل القوات الروسية، خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف أن جميع محاولات القوات الروسية لدخول المدينة باءت بالفشل إثر تصدي الجيش الأوكراني لها، لافتاً إلى مصرع أكثر من 40 جندياً روسياً خلال هذه المعارك.

وذكر أن مقاتلات "سوخوي 25" الروسية قصفت مطاراً ومعهداً عسكرياً للدبابات في المدينة، فيما تمكّن الجنود الأوكرانيون من إسقاط مقاتلة روسية.

وأوضح أن الهجمات الروسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أسفرت عن مصرع 21 مدنياً وإصابة 112 آخرين.

وفي السياق، أفادت وكالة الأناضول أن القوات الروسية استهدفت صباح الأربعاء، بالصواريخ مبنى مكتب الشرطة الإقليمي في خاركيف، وحرم جامعة في المدينة.

تقدم نحو كييف

بدورها، أصدرت رئاسة الأركان الأوكرانية، بياناً في اليوم السابع للتدخل العسكري الروسي، ذكرت فيه أن القوات الروسية تحاول التقدم باتجاه العاصمة كييف من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية أفشلت سيطرة الجيش الروسي على مدن سومي، ولبياديون وأوختاريكا.

وأوضح بأن قوة بحرية روسية تمركزت في منطقة العمليات بالبحر الأسود، استعداداً للصعود إلى البر.

وأكد البيان فشل القوات الروسية في التقدم، لافتاً في الوقت ذاته إلى استهدافها البنية التحتية للجيش الأوكراني.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو

محو أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء موسكو بالسعي إلى "محو" أوكرانيا وتاريخها داعياً اليهود إلى "عدم التزام الصمت" بعد قصف روسي قريب من موقع بابي يار الذي شهد مذبحة لليهود على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال في مقطع مصور "لا يعرفون شيئاً عن عاصمتنا. لا يعرفون شيئاً عن تاريخنا. لكن لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعاً" وحض بلدان العالم على عدم الوقوف على الحياد.

وتابع الرئيس الأوكراني أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف برج التلفزيون في كييف في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية يظهر أن "كييف بالنسبة إلى كثر في روسيا غريبة تماماً".

وأسفرت هذه الضربة أيضاً عن مقتل خمسة أشخاص حسب السلطات الأوكرانية، وبالنسبة إلى زيلينسكي وهو يهودي، فإن رمزية الموقع تؤكد التهديد الروسي للهوية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه في ظل الحكم السوفييتي، بَنَت السلطات برج التلفزيون ومجمعاً رياضياً في "جزء مميز من أوروبا، ومكاناً للصلاة ومكاناً لإحياء ذكرى".

وقال "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جداً ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن". وأضاف "النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين".

كما أعلن الرئيس الأوكراني مقتل نحو 6 آلاف روسي خلال ستة أيام من الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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