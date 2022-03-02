سياسة
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شاهد | "زلة لسان" بايدن بشأن أوكرانيا و"الشعب الإيراني" تثير جدلاً
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في شتى أنحاء العالم مع "زلة لسان" الرئيس الأمريكي التي برزت خلال خطاب "حالة الأمة"، الأربعاء، وحديثه عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية.
شاهد | "زلة لسان" بايدن بشأن أوكرانيا و"الشعب الإيراني" تثير جدلاً
بايدن قال: بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبداً على قلوب وأرواح الشعب الإيراني  / Reuters
2 مارس 2022

أثارت "زلة لسان" الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديثه عن الغزو الروسي لأوكرانيا جدلاً واسعاً.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في شتى أنحاء العالم مع "زلة لسان" الرئيس الأمريكي التي برزت خلال خطاب "حالة الأمة"، الأربعاء، وحديثه عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية.

ويتضح من المقاطع المتداوله أن بايدن قال "الشعب الإيراني" في خطابه بدلاً من "الشعب الأوكراني"، وقال "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبداً على قلوب وأرواح الشعب الإيراني.."

وأعاد الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، نشر مقطع الفيديو بتغريدة على صفحته المعرفة بتويتر، قائلاً بتعليق: "قال ’الشعب الإيراني بدلاً من ’الشعب الأوكراني، الآن نحن نفهم ارتباك السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وقال بايدن في خطابه: "قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ.. بوتين الآن معزول عن العالم أكثر من أي وقت مضى، والعالم الحر يحاسبه"، مشيداً بـ"قدرة الولايات المتحدة على التجمع مع الدول المحبة للحرية في العالم"، وقال: "بقينا متحدين، وواجهنا أكاذيب روسيا بالحقيقة".

وأعلن بايدن حظر الطائرات الروسية من الأجواء الأمريكية، وقال: "أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، مما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطاً إضافياً على اقتصادهم".

وبإعلان بايدن تنضم الولايات المتحدة إلى كندا والاتحاد الأوروبي، في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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