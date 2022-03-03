نشرت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية الخميس، مشاهد لاستعدادات دخول سفينة "تي جي غي أناضول - TCG Anadolu"، أكبر سفينة تابعة للبحرية التركية، إلى الخدمة في البحرية التركية.

وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك الأربعاء، استعداد السفينة لدخول الخدمة، "بما تحمله من الجيل الجديد من مقاتلات المُسيرة، وتقديمها الردع الاستراتيجي اللازم في سلاح البحرية التركية".

وأضاف ورانك معلقاً على صورة للسفينة: "من الصعب ألا تنظر إلى هذه الصورة وألا تفخر"!

وكانت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت في 2019 أن القوات البحرية للبلاد تستعد لاستلام أكبر سفينة حربية مصنّعة بإمكانات وقدرات وطنية.

حيث كانت أعمال تصنيع سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض "تي جي غي أناضول - TCG Anadolu مستمرة.

وأوضحت أن السفينة ستعزز مكانة تركيا العالمية في مجال تصنيع السفن من هذا النوع.

ويبلغ طول "تي جي غي أناضول"، 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.

حيث بدأت خلال الأيام القليلة الماضية إجراء التجارب البحرية النهائية للسفينة التي يمكن أن تستخدم كحاملة طائرات، بإمكانيات محلية. ويشار إلى أن هذه السفينة ستكون حاملة الطائرات الأولى التي سيستخدمها الجيش التركي. وستعزز من استخدامات الطائرات المُسيرة في البحار المفتوحة.