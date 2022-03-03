سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | حاملة طائرات تركية تستعد لبدء التجارب البحرية
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، استعداد سفينة  TCG Anadolu" للتجارب البحرية، وستكون أكبر سفينة تابعة للبحرية التركية، بما تحمله من الجيل الجديد من المقاتلات المُسيّرة، وتقديمها الردع الاستراتيجي اللازم في سلاح البحرية التركية.
شاهد | حاملة طائرات تركية تستعد لبدء التجارب البحرية
أضاف ورانك معلقاً على صورة للسفينة: "من الصعب ألا تنظر لهذه الصورة وألا تفخر" / AA
3 مارس 2022

نشرت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية الخميس، مشاهد لاستعدادات دخول سفينة "تي جي غي أناضول - TCG Anadolu"، أكبر سفينة تابعة للبحرية التركية، إلى الخدمة في البحرية التركية.

وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك الأربعاء، استعداد السفينة لدخول الخدمة، "بما تحمله من الجيل الجديد من مقاتلات المُسيرة، وتقديمها الردع الاستراتيجي اللازم في سلاح البحرية التركية".

وأضاف ورانك معلقاً على صورة للسفينة: "من الصعب ألا تنظر إلى هذه الصورة وألا تفخر"!

وكانت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت في 2019 أن القوات البحرية للبلاد تستعد لاستلام أكبر سفينة حربية مصنّعة بإمكانات وقدرات وطنية.

حيث كانت أعمال تصنيع سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض "تي جي غي أناضول - TCG Anadolu مستمرة.

وأوضحت أن السفينة ستعزز مكانة تركيا العالمية في مجال تصنيع السفن من هذا النوع.

ويبلغ طول "تي جي غي أناضول"، 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.

حيث بدأت خلال الأيام القليلة الماضية إجراء التجارب البحرية النهائية للسفينة التي يمكن أن تستخدم كحاملة طائرات، بإمكانيات محلية. ويشار إلى أن هذه السفينة ستكون حاملة الطائرات الأولى التي سيستخدمها الجيش التركي. وستعزز من استخدامات الطائرات المُسيرة في البحار المفتوحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us