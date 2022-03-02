قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن وفد بلاده سيكون في انتظار نظيره الأوكراني في مكان المباحثات، مساء الأربعاء.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هناك تصريحات متناقضة حول المباحثات الجارية بين موسكو وكييف.

وتابع: "وفدنا سيكون هناك في ساعات المساء وسيكون مستعداً لبدء المباحثات".

وتجنّب بيسكوف الحديث عن نتائج المباحثات المذكورة، مبيناً أنه "ليس بكاهن" كي يدلي بتوقعات من هذا القبيل.

وتابع: "يمكننا حالياً التنبؤ بحضور الوفد الأوكراني أم لا، آمل أن يحضروا".

كما رفض بيسكوف الإجابة عن سؤال حول مكان انتظار الوفد الروسي نظيره الأوكراني.

وفي وقت سابق الأربعاء قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن موعد إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا لم يحدد بعد، مؤكداً استعداد بلاده لإجراء المحادثات "لكنها غير مستعدة لقبول الإملاءات الروسية". وأوضح أن المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه بوتين قبل بدء الحرب.

وأضاف الوزير أن أوكرانيا طلبت من حلف شمال الأطلسي "فرض منطقة حظر طيران وتنتظر الرد".

كما أكد أن بيلاروسيا ستواجه العقوبات نفسها المفروضة على روسيا في حال دخول قواتها إلى أوكرانيا.

والاثنين، انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم يتوصل الجانبان لأية نتيجة.

والأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وفداً يمثل بلاده سيجري اجتماعاً "دون شروط مسبقة" مع مسؤولين روس على حدود بيلاروسيا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.