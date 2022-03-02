سياسة
2 دقيقة قراءة
الكرملين: الوفد الروسي سينتظر نظيره الأوكراني بمكان المباحثات مساء الأربعاء
المتحدث باسم الكرملين يقول إن وفد بلاده سيكون في انتظار نظيره الأوكراني في مكان المباحثات، مساء الأربعاء. في الوقت ذاته أوضح وزير الخارجية الأوكراني استعداد بلاده لإجراء المحادثات لكنها غير مستعدة لقبول الإملاءات الروسية.
الكرملين: الوفد الروسي سينتظر نظيره الأوكراني بمكان المباحثات مساء الأربعاء
رفض بيسكوف الإجابة عن سؤال حول مكان انتظار الوفد الروسي نظيره الأوكراني / Reuters
2 مارس 2022

قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن وفد بلاده سيكون في انتظار نظيره الأوكراني في مكان المباحثات، مساء الأربعاء.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هناك تصريحات متناقضة حول المباحثات الجارية بين موسكو وكييف.

وتابع: "وفدنا سيكون هناك في ساعات المساء وسيكون مستعداً لبدء المباحثات".

وتجنّب بيسكوف الحديث عن نتائج المباحثات المذكورة، مبيناً أنه "ليس بكاهن" كي يدلي بتوقعات من هذا القبيل.

وتابع: "يمكننا حالياً التنبؤ بحضور الوفد الأوكراني أم لا، آمل أن يحضروا".

كما رفض بيسكوف الإجابة عن سؤال حول مكان انتظار الوفد الروسي نظيره الأوكراني.

وفي وقت سابق الأربعاء قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن موعد إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا لم يحدد بعد، مؤكداً استعداد بلاده لإجراء المحادثات "لكنها غير مستعدة لقبول الإملاءات الروسية". وأوضح أن المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه بوتين قبل بدء الحرب.

وأضاف الوزير أن أوكرانيا طلبت من حلف شمال الأطلسي "فرض منطقة حظر طيران وتنتظر الرد".

كما أكد أن بيلاروسيا ستواجه العقوبات نفسها المفروضة على روسيا في حال دخول قواتها إلى أوكرانيا.

والاثنين، انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم يتوصل الجانبان لأية نتيجة.

والأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وفداً يمثل بلاده سيجري اجتماعاً "دون شروط مسبقة" مع مسؤولين روس على حدود بيلاروسيا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us