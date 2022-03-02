تقع مدينة سومي في أقصى شمال شرق أوكرانيا، ولا تفصلها إلا مسافة 40 كيلومتراً عن الحدود الروسية، الأمر الذي جعلها أوَّل نقطة استهدفها الغزو، وموقعاً استراتيجياً تسعى قوات روسيا إلى السيطرة عليه لتأمين خطوط إمداد عملياتها في العمق الأوكراني.

ومنذ اليوم الأول للغزو إلى الآن، تعرف مدينة سومي هجوماً شرساً، إذ تُدك يومياً بالقصف المدفعي والصاروخي، مع محاولات اختراقها من طرف القوات الروسية التي غالباً ما تنتهي إلى اشتباكات عنيفة، وحصار مطبق يقطع كل المنافذ إلى خارجها.

بالمقابل، لا تزال المدينة صامدة، تقاوم بقوةِ نصفِها الأكبر من المتطوعين المدنيين. فيما الأوضاع الإنسانية داخلها تدهورت إلى أن تصبح جحيمية، مع فشل كل محاولات منظمات الإغاثة في التوصل إلى اتفاق مع الأطراف المتحاربة من أجل إخلاء المدنيين أو إيصال مساعدات لهم.

في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يعيش أزيد من 1000 شخص من جنسيات عربية، من بينهم 30 طالباً مغربياً، لا ناقة لهم ولا جمل في الاقتتال الدائر. تقطعت بهم السبل، ويكابدون التهديد اليومي على سلامتهم الشخصية والجوع والعطش، راجين النظر إلى أحوالهم أو تحركاً لإخراجهم من هناك بعد فشل كل محاولات النزوح.

شهادة من جحيم سومي

واحدة من هؤلاء المحاصرين في جحيم سومي الأوكرانية، هي الطالبة المغربية جيهان منة الله، التي فتحت الباب أمام TRT عربي لتحكي عن أوجاعها، وأوجاع كل العرب العالقين تحت ويلات القصف، وتهديدات الأوضاع الأمنية المتردية على سلامتهم الشخصية.

جيهان، طالبة دكتوراه في تخصص الهندسة، قدمت إلى سومي أولاً بطموح تحصيل شهادة عليا، تمكنها من ضمان مستقبل مهني زاهر، انتهى بها الحال محاطة بالقناصين المنصبين على كل بناية كانت تمر بها بأمان في ما مضى، ومحتجزة في شرفات خلف جدران شوهت منظر الغروب التي كانت تتأمله من شرفاتها ألواح الكرتون الباهتة.

تسترسل جيهان في سردها بحسرة لا تخلو منها أنفاسها المتقطعة: "في اليوم الأول لم نذق طعم النوم، ظللنا نرتعش ونحن نطالع شاشات هواتفنا. سمعنا أن خاركوف قصفت، وبعدها كييف، فيما كان صمت الشوارع الرهيب يخنقنا في انتظار دوي الانفجار الذي يكسر سيادته". وتضيف: "في البدء سمعنا صوت رصاص بعيد، سرعان ما أخذ بالتلاشي، ليتبعه الخامسة من مساء الأربعاء قصف شرس".

كانت أول مرة في حياتها تخوض هذه التجربة الصوتية، أول مرة تشم رائحة البارود التي سادت الجو الصقيعي للمدينة، وتقترب لهذا الحد من موت ظل لشهور يترقبها داخل مكاتب السياسيين وعبر خطاباتهم العدائية. يوم الأحد، تقول جيهان، "كان الأمر فظيعاً، لقد أطفؤوا كل أضواء الشارع، كنا نسمع أصوات الاشتباكات تحتد، وبعدها صافرات الإنذار، هرعنا إلى الملاجئ حيث مرت لحظات السير إليها في عماء الشارع كأنها سنوات".

تجربة عبور الشارع نحو الملجأ في الظلام أحد أكثر لحظات العذاب النفسي التي تطبع الأيام التي تعيشها، إذ دأبت على وصف تلك الآلام طوال حديثنا معها، في دلالة على تهديدات نفسية تضاف إلى الأخطار التي يواجهها العالقون على سلامتهم الشخصية. تحكي الطالبة المغربية: "قررت ألا أنزل إلى الملجأ فقط لعدم المرور بذلك الرعب مجدداً!".

عدا هذه المخاطر، تضيف المتحدثة، "لقد بدأ مخزوننا من الطعام ينفذ، والمتاجر أغلقت أبوابها قبل يوم، ولا ندري ما سنصبح عليه إذا طال الحصار". يضاف هذا إلى "بدء عمليات النهب كذلك، والمسلحون يدخلون الشقق للاستيلاء عليها.. إنهم يعلقون ملصقات على الأبواب فإذا لم تمزق تلك الملصقات يستولون على الشقة بحكم أنها فارغة، ما يمكن أن يعرضنا لأبشع الاعتداءات، وللاستهداف إذا تمركز القناصة معنا في نفس البناية".

توجد كذلك مخاوف من الجماعات العنصرية المسلَّحة وسط المقاومة الأوكرانية، فكرة تثير الرعب في قلب جيهان ورفاقها في الحصار، تقول: "الأوكرانيون في غالبيتهم شعب لطيف ومضياف، ومنذ بداية الحرب وهم يحاولون مواساتنا.. لكن توجد أيضاً أقلية عنصرية تناصب الغريب العداء، الآن مع انتشار السلاح نحن نخاف استهدافنا من هذه الجماعات المنتشرة في الشوارع".

1000 عربي عالق في سومي

"كم عددكم في سومي الآن؟" طرحت TRT عربي السؤال على جيهان منة الله، فأجابت: "في العموم نحن أزيد من 1000 شخص من جنسيات عربية محاصرون هنا، بالنسبة إلى المغاربة نحن حوالي 30 شخصاً، ويوجد تقريباً نفس العدد من التونسيين، إضافة إلى حوالي 150 أو 170 من الفلسطينيين والأردنيين، وأيضاً عراقيون وسوريون وجزائريون ولبنانيون". مضيفة: "نحن ننسق بيننا، ونتواصل بشكل شبه دائم، وننتظر ما يمكن أن تفعله الجاليات العربية الأخرى للانضمام إليها".

تعيش هذه الجاليات العربية في سومي تحت حصار مطبق مفروض من الجانبين، يمنعهم من الخروج بإغلاق منافذ المدينة بشكل كلي. "إذ إن سومي مدينة صغيرة قرب الحدود الروسية، وأظن أن لا حد كان يعلم بوجودنا هنا قبل وقوع الحرب، لأن الوجود العربي في المدينة بأسرها حديث العهد"، تقول جيهان وتسترسل في سرد صعوبة خروجهم من المأزق الذي وقعوا فيه: "منذ اليوم الأول لم توجد قطارات لإجلاء المدنيين على غرار المدن الأخرى، وهذا يبدوا لي منطقياً لأن سكة القطار في مقطع طويل منها تمر بالموازاة مع الحدود الروسية، كما أنه جرى قصف ذلك الخط".

مع ذلك، حاولت جيهان ومجموعة من أصدقائها الخروج من المدينة، محاولة تحكي عنها قائلة: "في اليوم الثالث قررنا الخروج بالسيارة، وجدنا في البدء صعوبة فقط في تأمين البنزين، فكل المحطات مقفلة ومخزوناتها موجهة للمجهود العسكري.. مع تقدمنا بين ضواحي المدينة، كانت مشاهد الدمار مرعبة، وفجأة ظهر لنا مجموعة من المسلحين يقطعون الطريق، أوقفونا وطلبوا منا أن نعود، كادت أنفاسي تنقطع من الرعب في تلك اللحظة".

"الآن كل منافذ المدينة مقطوعة، ودُمر الجسر المؤدي إليها من أجل كبح التقدم الروسي.. وسمعنا كذلك قصة المواطن العراقي الذي حاول الخروج رفقة عائلته، لقد رُموا بالرصاص وماتت زوجته الأوكرانية التي كانت حاملاً" تضيف الطالبة المغربية. وتختم حديدثها إلى TRT عربي قائلة: "نحن ننتظر الآن إلى ما ستؤول إليه المساعي من أجل إخراجنا من هنا، وكل ما أتمناه هو القدرة على لقاء إخوتي ووالدي مجدداً".