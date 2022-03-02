سياسة
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قناة CBS News تعتذر إلى تركيا بعد نشرها معلومات مضلّلة حول إسطنبول
أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن قناة CBS News الأمريكية تقدّمت باعتذار إلى تركيا عن "الخطأ" الذي وقعت فيه بعرض مدينة إسطنبول على أنها جزء من اليونان. يأتي ذلك بعد تحذير وجّهه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى القناة الأمريكية.
قناة CBS News تعتذر إلى تركيا بعد نشرها معلومات مضلّلة حول إسطنبول
تقرير CBS News عرض مدينة إسطنبول على أنها جزء من اليونان / AA
2 مارس 2022

تقدّمت قناة CBS News الأمريكية الأربعاء، بالاعتذار إلى تركيا عن "الخطأ" الذي وقعت فيه بعرض مدينة إسطنبول على أنها جزء من اليونان في تقرير إخباري حول الحرب في أوكرانيا، وفقاً لما أفادت به دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في تغريدة لها.

يأتي اعتذار القناة الأمريكية بعد رسالة تحذير وجّهها إليها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وطالبها فيها بتصحيح الخطأ على الفور وتقديم الإيضاحات اللازمة.

وأكّدَت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان الثلاثاء، أنها تكافح التضليل الإعلامي والمعلومات الخطأ ضد تركيا على الصعيدين الوطني والدولي.

وجاء في رسالة ألطون التحذيرية أن "اليونان أضرّت بالأمن الإقليمي وأضعفت الجناح الشرقي لحلف الناتو بمطالبها المتطرفة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، مع أخذ ذلك بعين الاعتبار فإننا نحتجّ رسميّاً وعلنيّاً على هذا الخطأ".

وأضاف: "ننتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الخطأ المرتكَب، وتجنُّب أي خطوة من شأنها أن تضع وحدة الأراضي التركية موضع نقاش وتقديم إيضاحات حول الحادثة التي وقعت أمس".

مصدر:TRT عربي
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